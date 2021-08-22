Финансовый гороскоп на осень 2021 года для всех знаков зодиака

Парапсихолог Оксана Лукина считает, что у Козерогов в ноябре появится неплохой шанс получить прибыль, а Весам стоит быть осторожными с тратами.

Овны (21 марта — 19 апреля)

В финансовых вопросах Овны склонны к излишним тратам. Дорогостоящие покупки осенью не рекомендуется совершать, лучше эти средства направить на реализацию долгосрочных целей. В конце осени вас ожидает крупное денежное поступление или премия за труд.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Звезды советуют быть аккуратными в финансовых вопросах, не гнаться за легкими деньгами и не возлагать надежд на счастливый случай. Не вступайте в авантюры малознакомых людей. Лучше займитесь рабочими вопросами, повышением квалификации. Такое стремление будет оценено руководством по заслугам, а повышение не заставит себя долго ждать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Влияние планет в начале осени на вас скажется двояко. С одной стороны, финансовых потрясений не предвидится, но если только вы будете трезво оценивать свои потребности и отсеивать то, что приходится не по карману. Если же все-таки предстоят внеплановые растраты, и вы окажетесь под влиянием своих желаний, то материальных потерь не избежать, но уже к концу осени финансовые состояние стабилизируется, доход возрастет.

Раки (22 июня — 22 июля)

Рассмотрите все предложения по инвестированию средств. Можете полностью положиться на свою интуицию, она подскажет наиболее доходный вариант. Покупка акций, предприятий, долевое участие — это то, что может увеличить ваш доход в несколько раз в будущем. Будьте внимательны к своим идеям, гениальные будут часто закрадываться в вашу голову, чтобы не забыть их — выписывайте на листок или в заметки телефона.

Львы (23 июля — 22 августа)

Для многих Львов осень станет прекрасным периодом изменений. Особенно для тех, чье финансовое положение в последнее время было нестабильным. Денежные поступления будут поступать к вам систематически. Главная задача — не делать крупных и незапланированных растрат, чтобы не нанести сильный удар по финансовому положению.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Все ваши старания будут иметь успех. Удастся не только получить хорошее денежное вознаграждение, но и выпадет шанс для шопинга, бесполезных покупок точно не предвидится. В середине осени у вас будет преобладать пик высокой активности, сможете решить не только самые сложные вопросы, но и другим оказать помощь. В ноябре немного расслабьтесь и больше проводите времени с семьей, все, что вы могли сделать по работе — вы сделали.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас ожидают трудности в финансовых вопросах. Вероятно, партнеры и спонсоры перестанут оказывать поддержку. Звезды рекомендуют вам внимательнее следить за расходами и не пускать деньги на ветер. С ноября займитесь реализацией целей, в этот период финансовое состояние станет стабильней.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Кажется, вы немного расслабились! В текущем квартале пересмотрите свою стратегию к работе, необходимо снова «включиться», прислушиваться к интуиции и двигаться на пути к своим целям. Рекомендуется в одежде носить больше ярких цветов: оранжевый, коралловый, красный. Это усилит вашу энергию, а партнеры начнут тянуться к вам словно магнитом.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В первой половине осени можете смело тратить деньги на развлечения и удовольствия. Это поможет вам насладиться жизнью и зарядиться новыми эмоциями, чтобы продолжать творить. Октябрь посвятите реализации намеченных проектов, это принесет хорошую прибыль.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Если кажется, что не везет с финансами, то пересмотрите план действий. Вероятно, что он у вас не совсем четко выстроен. Возникшие трудности удастся уладить быстро, в финансовых вопросах помогут разобраться родственники. В ноябре появится неплохой шанс получить прибыль из-за колебаний курса валют.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Вас могут выбить из колеи финансовые вопросы. Чтобы не попасть в долговую яму — старайтесь не растрачивать деньги бездумно, лучше заведите тетрадь, куда вы будете выписывать траты. В октябре не одалживайте в долг деньги, есть вероятность, что их могут не вернуть.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам придется проявить осторожность в финансовых вопросах, при подписании важных документов будьте внимательны, не проявляйте доверчивость. Больших сумм можете не ожидать, но и особых потрясений вам не грозит. Все потому, что вы сумеете грамотно распланировать бюджет.

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