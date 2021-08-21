Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака

Лето подходит к концу, и нужно воспользоваться его последними днями, чтобы получить максимальное удовольствие. Сейчас самый лучший период для завершения летних дел. Мы будем трезво мыслить, ясно видеть обман, если он есть, однако это не помешает романтическому настрою. В общем, неделя предстоит весьма приятная.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, как лучше действовать на этой неделе знакам Зодиака.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы на коне. У вас получается все, за что бы вы ни взялись. В вашем плотном графике на первое место, наконец-то, выходите вы сами.

Любовь

В любви Дев погубит занудство. Все хорошо, но вас так и тянет докопаться до мелочей и поссориться. Не нужно – бескорыстная любовь и наивная романтика бывают прекрасны, поверьте.

Финансы

С деньгами все отлично – можно и на нужное потратить, и себя побаловать. Милый пустячок не проделает дыры в вашем кармане, а удовольствия доставит море.

Здоровье

Есть что-то, что вы давно откладывали «на потом». Итак, «потом» наступило, а это «что-то» – забота о здоровье. Сейчас очень благоприятный для этого период.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны решат, что потехе время, а делу час. В вас будет столько задора и азарта, что думать о работе просто не получится – вам захочется приключений, путешествий, развлечений и отдыха. Лучше всего, конечно, взять на это время отпуск. Благоразумие вас настигнет только к концу недели, когда вы все же соизволите заняться делами.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя предстоит довольно спокойная. Вы найдете время и на работу, и на отдых. Хорошо пройдут коллективные мероприятия с коллегами или друзьями. Главное условие – избегайте всяческих возлияний. Затуманенное сознание все испортит, а вот те, кто пребывает в трезвом уме и твердой памяти, получат от жизни много хорошего.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Бурная горная река, несущая Близнецов, наконец, спустилась на равнину. Вам предстоит замедление – не сопротивляйтесь, пытаясь имитировать активную деятельность, поддайтесь спокойствию, самосозерцанию и самосовершенствованию. Вас попытаются обмануть – будьте настороже.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков тоже дела пойдут неспешно и размеренно. Не поддавайтесь унынию и апатии, которые могут на вас нахлынуть – просто позволяйте себе больше отдыхать, размышлять и радоваться разным мелочам. В вашем окружении всегда найдется тот, кто вас поддержит и вдохновит.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы долго копили силы, обрабатывали информацию, набирались знаний. Теперь пришло время применить все это на практике и начать воплощать в жизнь те проекты, которые вы готовили. На первое место выйдут вопросы финансов – подумайте над тем, как прилично заработать в сложившейся ситуации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов продолжается основная тема предыдущей недели: красота, мода, имидж. Начинать что-то с нуля сейчас не стоит, но вот продолжить ранее начатое нужно обязательно. Это касается, конечно, не только посещения спа и салонов красоты – в деловой сфере вы тоже на подъеме, пользуйтесь моментом.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Многие Скорпионы с удивлением заметят, что продолжают работать в команде. И что еще больше вас удивит – вам это нравится. С другой стороны – нет ничего странного в том, что вам по душе общение с единомышленниками и общее дело, которое всех вас захватывает. Не стесняйтесь и радуйтесь.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы погрузятся в рабочие будни, займутся всевозможными деловыми вопросами. Особенность их будет в том, что все они – те самые дела, которые «лежали в долгом ящике». Это правильное решение. За новое хвататься бессмысленно, пока спотыкаешься о «хвосты» прошлых незавершенных дел. Пора с ними разобраться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Если у кого-то жизнь замедляется, то у Козерогов все с точностью до наоборот. В вас будет много энергии, которую вы направите на изучение нового, продуктивную работу, зарабатывание денег и личную жизнь. Ваш энтузиазм окажется таким заразительным, что вы сможете «зажечь» окружающих и объединить их для достижения общей цели.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Начало недели направит взоры Водолеев на финансовую сторону жизни. Вы сможете удачно разрешить трудности в этой сфере и добиться успеха. Потом будет много суеты, кто-то попытается вас обмануть, но вы справитесь. Выходные астролог Офелия Айн рекомендует посвятить дому и семейным заботам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы станут мечтательными, это не лучшим образом отразится на вашей собранности и сосредоточенности. Но мечты – это не так страшно, главное, не отрывайтесь окончательно от реальности и не делитесь ими ни с кем. Это ваше личное. В четверг обратите внимание на денежный вопрос. В выходные можно отправиться в небольшое путешествие.

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