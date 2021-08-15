Рейтинг самых красивых знаков зодиака по версии финалистки «Битвы экстрасенсов»

Красота – страшная сила и многие представители знаков зодиака этим пользуются, дабы добиться поставленных целей. Шаманка и ясновидящая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова расставила представителей созвездий по так называемому рейтингу по красоте и харизме.

Тельцы (20 апреля — 20 мая) — «Мисс очарование» — 12 место

Сочетание тщеславия и романтичности делают Тельцов невероятно очаровательными. Нередко представители этого знака производят впечатление на противоположный пол своей обаятельностью. Легкость, с которой они идут по жизни, притягивает как магнит.

Овны (21 марта — 19 апреля) — «Мисс смелость» — 11 место

Запоминаются с первого взгляда своей яркостью и оригинальностью. Овны обладают мощной харизмой, смелостью в поступках и бешеной энергетикой. Их точно не упустишь из виду, на них всегда останавливается взгляд, но иногда их вычурность отталкивает.

Раки (22 июня — 22 июля) — «Мисс улыбка» — 10 место

Для представителей этого знака не так важна внешняя красота, как внутренняя. Они могут расположить к себе только благодаря одной улыбке. Особенно эффективно это оружие действует на мужчин, как только девушка-Рак улыбнулась, мужчина сразу же сражен наповал!

Рыбы (20 февраля — 20 марта) — «Мисс нежность» — 9 место

Рыбы обладают нежной и неземной красотой. Они буквально пропитаны невесомостью и легкостью, начиная от кончиков пальцев и заканчивая мочкой ушка. И, несомненно, привлекают противоположный пол.

Весы (23 сентября — 22 октября) — «Мисс грация» — 8 место

Представители этого знака могут похвастаться прекрасной фигурой, даже лишние килограммы им идут на пользу, подчеркивают изгибы линий тела. Главное их достоинство — умение подать себя в обществе, их движениям и жестам присуща особая грациозность и изящество.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября) — «Мисс сексуальность» — 7 место

Представители этого знака умеют очаровывать своей сексуальной энергетикой. Если у Скорпиона возникнет желания притянуть к себе все взгляды, то он это обязательно получит, им будут восхищаться и обожать.

Близнецы (21 мая — 21 июня) — «Мисс фантазия» — 6 место

Близнецы всегда стремятся довести свой внешний облик до идеала. Часто они находятся в своих фантазиях, витают в облаках и додумывают, а чего бы им сегодня сделать со своей внешностью, чтобы выглядеть еще лучше. Звезды вам советуют быть аккуратнее и не переусердствовать, потому что от природы вы и так достаточно красивы.

Девы (23 августа — 22 сентября) — «Мисс совершенство» — 5 место

Девы известны своим стремлением быть совершенными во всем. Это прослеживается в их стиле, макияже, поведении и даже улыбке. Но порой, за такой «совершенностью» скрывается другой человек. Стремление к идеалу — это хорошо, но не забывайте о том, какие вы на самом деле, ведь любят вас не за наигранность.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря) — «Мисс креативность» — 4 место

Стрельцы невероятно оригинальны и идейны. Среди других знаков отличаются своей неординарностью, умеют грамотно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки.

Водолеи (20 января — 19 февраля) — «Мисс обаяние» — 3 место

Излучают внутренний свет и теплоту. Водолеи способны кому угодно вскружить голову за считаные секунды, благодаря своей обаятельности. Представители знака всегда следят за своей красотой, художественно преподносят ее, даже если не обладают идеальной внешностью.

Львы (23 июля — 22 августа) — «Вице-Мисс самая красивая среди знаков зодиака» — 2 место

Львы немного не дотянули своей красотой до первого места, а все потому, что слишком уж уверены в своей победе, а это иногда подводит их. Энергетика Львов способна свести с ума, а шикарные волосы, напоминающие гриву, так и приковывают взгляды всех неравнодушных.

Козероги (22 декабря — 19 января) — «Мисс самая красивая среди всех знаков зодиака» — 1 место

Говоря о том, какой знак самый привлекательный подразумевается внешняя красота, однако Козероги удивляют своей духовной и внутренней притягательностью. Представители знака приковывают к себе внимание всегда, они любят наряжаться, умеют красиво выражать свои мысли, с ними можно часами разговаривать и не наговориться. Мужчины их считают безумно обаятельными и харизматичными.

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