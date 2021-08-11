Громкие предсказания Ванги на 2022 год

Болгарская предсказательница Ванга умерла ровно 25 лет назад. Но дело ее живет до сих пор.

Она сделала пророчества практически на каждый год, и многие из них действительно сбылись. Впереди 2022 год и мы предлагаем подсмотреть – что увидела Ванга на этот период нашей жизни.

«Пир во время чумы»

«Неизвестная ранее науке болезнь придет в начале третьего тысячелетия – то ли с Востока, то ли с Африки… Будет пир во время чумы», — вот так сказала Ванга. Несложно догадаться, что речь идет о новой коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая и поразившей всю планету.

Очевидно, в следующем году болезнь никуда не уйдет. Остается только надеяться, что с помощью вакцинирования мы приобретем коллективный иммунитет и болезнь станет менее опасной для людей.

Финансовые вопросы

По словам Ванги, отношения России с Западом будут прекращены – и особенно экономические. Отношения с Китаем также продолжатся укрепляться. Здесь ничего нового, прорыва не будет.

Кроме того, прорицательница сказала, что «люди станут сказочно богатыми без денег». Исследователи считают, что речь идет об электронных банкнотах. И потому сказочно богатым может быть тот человек, который даже не подержит в руках ни единой денежной купюры.

«Россия выдержала то, выдержит и это»

«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся теми же люди», — вот так Ванга сказала про Россию. По ее словам, наша страна не свернет с выбранного пути, несмотря на сложности. Но со всеми превратностями судьбы удастся справиться, и в этом предсказание Ванги на 2022 год было однозначным.

И еще, Ванга не увидела в 2022 году ни тотальных войн, ни серьезных природных катаклизмов. И даже с болезнью многие примирятся. Что не может не радовать.

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