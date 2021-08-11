Предсказание Ванги: коронавирус, пустынная Европа и отсутствие денег
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Громкие предсказания Ванги на 2022 год

Болгарская предсказательница Ванга умерла ровно 25 лет назад. Но дело ее живет до сих пор.

Громкие предсказания Ванги на 2022 год
Памятник Ванге во дворе дома в Петриче. Фото: КП/Гусева Евгения

Она сделала пророчества практически на каждый год, и многие из них действительно сбылись. Впереди 2022 год и мы предлагаем подсмотреть – что увидела Ванга на этот период нашей жизни.

«Пир во время чумы»

Вакцинация. Фото: globallookpress

«Неизвестная ранее науке болезнь придет в начале третьего тысячелетия – то ли с Востока, то ли с Африки… Будет пир во время чумы», — вот так сказала Ванга. Несложно догадаться, что речь идет о новой коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая и поразившей всю планету.

Очевидно, в следующем году болезнь никуда не уйдет. Остается только надеяться, что с помощью вакцинирования мы приобретем коллективный иммунитет и болезнь станет менее опасной для людей.

Финансовые вопросы

Банковская карта. Фото: globallookpress

По словам Ванги, отношения России с Западом будут прекращены – и особенно экономические. Отношения с Китаем также продолжатся укрепляться. Здесь ничего нового, прорыва не будет.

Кроме того, прорицательница сказала, что «люди станут сказочно богатыми без денег». Исследователи считают, что речь идет об электронных банкнотах. И потому сказочно богатым может быть тот человек, который даже не подержит в руках ни единой денежной купюры.

«Россия выдержала то, выдержит и это»

Российский флаг. Фото: globallookpress

«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся теми же люди», — вот так Ванга сказала про Россию. По ее словам, наша страна не свернет с выбранного пути, несмотря на сложности. Но со всеми превратностями судьбы удастся справиться, и в этом предсказание Ванги на 2022 год было однозначным.

И еще, Ванга не увидела в 2022 году ни тотальных войн, ни серьезных природных катаклизмов. И даже с болезнью многие примирятся. Что не может не радовать.

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