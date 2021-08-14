Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа для всех знаков зодиака

Нам предстоит балансировать. На одной чаше весов – кропотливая работа, вникание в детали, внимательность и аккуратность. На другой – независимость, оригинальность и эпатаж. Важно не впадать в крайности и следить, чтобы чаши находились в равновесии. Это позволит нам провести неделю весьма продуктивно.

Что делать знакам Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Львы (23 июля — 22 августа)

Начало недели можно посвятить развлечениям, среду – активной работе. А потом лучше «уйти в сумрак» и не привлекать к себе внимания, чтобы не упустить выгоду.

Любовь

Свободные Львы получат шанс на интересное знакомство. А вот семейные будут спорить и ссориться, и если так пойдет, к концу недели вы тоже можете стать свободными.

Финансы

Во второй половине недели деньги потребуют вашего внимания – действовать нужно быстро и при этом осмотрительно.

Здоровье

Хотели начать оздоравливающий курс или начать ходить в спортзал? Самое время. Сами звезды этому благоволят.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам на этой неделе можно смело давать медаль «Герой труда и обороны». Работать вам предстоит со страшной силой. Выполнять задачи нужно аккуратно и последовательно. Впрочем, не исключено, что вам придется делать несколько дел одновременно. Не паникуйте, вы справитесь. Можете поискать новый подход – иногда полезно изменить привычный уклад.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы – товарищи конкретные, часто предпочитающие материальное духовному. Неделя подходит для того, чтобы побыть немного романтиками и заняться духовным развитием. Однако и вашей практичности можно найти достойное применение – ваш талант превращать любое пространство в уютное местечко сделает вас популярными среди коллег.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит проявить большую активность и при этом не растерять рассудительности. Не самая простая задача, но вам она точно по зубам. Возможно, вас потянет что-то изменить. Например, что-то давно вы дома не устраивали перестановку, да и обои эти вам уже порядком поднадоели. Дерзайте!

Раки (22 июня — 22 июля)

В начале недели у Раков всего один девиз: «Работать, работать, работать и работать!». Потом накал снизится, и вы продолжите заниматься делами, но больше переключитесь на деловое общение, полезные знакомства и т. д. Может быть, в этот поток рабочих вопросов вклинится и личная жизнь, и вы сможете наладить отношения с возлюбленными.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Удачная неделя для Дев. Первая ее половина будет посвящена домашним заботам и семейным хлопотам, общему бюджету. Потом у вас отлично получится продвинуть какую-то свою идею – уверенности и напора вам не занимать. Позвольте себе мыслить креативно, не бойтесь рисковать – звезды на вашей стороне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы – просто бездна обаяния. Никто не устоит перед вашей харизмой. Но вы-то знаете, что ваш безупречный стиль – это труд. Вы продумываете свой образ до мелочей. К тому же сейчас для вас как никогда важны красота, эстетика, искусство и мода. В отношениях вы тоже будет искать высокого искусства и красоты.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Хотите денег и карьерного роста – работайте на них все будние дни. У вас получится проявить себя во всей красе. И не забывайте, что сейчас вы – командный игрок, не отмахивайтесь от коллективной деятельности. К пятнице вас затянут дела семейные. В воскресенье будьте осторожны и не скандальте с половинкой, даже если очень хочется.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов появится возможность повысить свой статус. Но не зазнавайтесь, снисходительный тон и пренебрежение вашу репутацию не украсят. Не поучайте окружающих, даже если вам кажется, что они творят не пойми что. Как говорится, «не учите меня жить, помогите материально».

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов нельзя назвать компанейскими ребятами – сейчас вы себе на уме, с окружающими своими соображениями не делитесь, предпочитая оставлять все при себе. И правильно. Пора подумать о собственных делах, своем успехе и своих желаниях. Вы сможете сделать очень многое.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Начало недели Водолеям нужно провести активно и деятельно, не избегая коллективного труда. А со среды лучше залечь на дно и пересидеть там не самый благоприятный период. Не назначайте важных дел, постарайтесь поменьше общаться с окружающими – они будут вас раздражать. В воскресенье придет озарение, и вы поймете, как улучшить вашу жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отличная неделя. Сначала будет удаваться все, что связано с работой. Потом вам может показаться, что напряжение возросло, и кто-то начнет портить вам нервы. Астролог Офелия Айн советует не расстраиваться: вы и это сумеете обернуть себе на пользу. А в воскресенье вам улыбнется фортуна.

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