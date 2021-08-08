Как проявляют симпатию разные знаки зодиака

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова считает, что каждый знак зодиака флиртует по-особенному. Курирующие планеты задают разный ритм пересекающихся волн любовной игры абсолютно всем.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, чья стихия горячий огонь, являются достаточно упорным знаком. Точно поэтому флиртуют они напролом, не жалея сил и энергии ни свою, ни объекта страсти. Не каждый знак устоит перед излишней напористостью Овна. В своих ухаживаниях этот знак не собирается подчиняться чужой воле, а будет демонстрировать свою. Если вы не готовы к пламенным любовным приключением, тогда лучше вежливо отказать представителям этого знака.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Земные Тельцы достаточно спокойны и стеснительны. Флиртуют они незаметно, пытаясь раскусить свою жертву. Делают они это размеренно, медленно, но весьма упорно. Если вы замечаете на себе пристальный, сосредоточенный взгляд, будьте уверены – за вами наблюдают. При виде объекта страсти уверенность Тельцов за секунду превращается в робость. Если он заговорил с вами – это уже весомый шаг для него, который был тщательно продуман и взвешен.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Не даром все называют Близнецов ветреными, ведь их стихия — воздух, который направляет на постоянные любовные приключения. Флиртуют они очень ярко и многообещающе. Из излюбленных приемов – долгий контакт глазами. Они любят играть в «кошки-мышки», то притягивая, то отдаляясь. Непредсказуемость и легкомысленность действий этого знака вносят в любые отношения ощущение новизны. Однако, не нужно удивляться, если этот знак буквально через 5 минут будет флиртовать уже не с вами, а с другим объектом воздыхания.

Раки (22 июня — 22 июля)

Практичные Раки тщательно подыскивают мишень для флирта. Рациональные представители знака любят опрометчиво действовать, не теряя гордости и рассудительности. Флиртуя, он может даже рассуждать о дальнейших отношениях, если вы, конечно, искренне завладели его сердцем. Раки будут стараться проявить заботу, либо предложат свою помощь. Именно так они пытаются расположить к себе понравившегося человека.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы считаются признанными обольстителями в любовных приключениях. Флиртуют они ярко, точно и изысканно. Если человек рассказывает о своих достижениях, увлечениях, путешествиях, прочитанных книгах, то знайте – представители этого знака заигрывают с вами. Прежде всего, они будут стараться понравиться вам, завлекая красочными историями и погружая в свою насыщенную реальность. Все же стоит помнить, иногда Львы могут преувеличивать свои достижения, чтобы добиться расположения своего предмета обожания как очередной жизненной цели.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы одиночки по жизни. Вряд ли они будут флиртовать первыми, ведь не считают это нужным. Сдерживая себя, Девы принудительно не готовы делать первые шаги, именно поэтому вам придется заслужить должное внимание. Если вы чувствуете некую холодность при любовном общении с человеком, то, скорее всего, это и есть Дева.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы умеют флиртовать и делают это очень привлекательно и романтично. На публике этот знак старается вести себя сдержанно и достойно. Первоначально весы будут следить за вами, привыкать к облику, только затем быстро и сокрушительно действовать. Они будут искать равновесие даже во флирте, поэтому ничего лишнего или наоборот недосказанного не будет.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы очень горячи в своих ухаживаниях. Во-первых, они любят заигрывать, так как считают себя очень привлекательными и сексуальными. Во-вторых, они словно хищники выискивают и нападают на свою добычу. Они будут упорно флиртовать, даже если поступит очередной отказ. Если предмет флирта непрост и загадочен, то это только закалит и раззадорит этот непростой знак. Доказать собственное превосходство – основная цель флиртующего Скорпиона.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы обаятельные и интересные люди. Прежде чем флиртовать, они будут стараться всячески обратить на себя внимание, например, искрометным юмором. Флиртовать они будут только с теми, кто действительно мил его ранимой душе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Флиртуя, Козероги достаточно спокойны, делая вид, что вы им не так интересны. Однако стоит помнить про эту тактику, ведь так они пытаются показаться сдержанными и невозмутимыми. Стоит обращать внимание на их глаза, вот уж они ничего не скроют! Если глаза блестят, а улыбка не сходит с лица Козерогов, то стоит верить их намерениям.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеи утопают в своих увлечениях, погружаясь в любовь и флирт. Они действуют легко, эксцентрично и колоритно. Если вы понравились Водолею, то сразу это почувствуете. Водолей точно способен погрузить в буйство и безумство красок. Будет пытаться сексуально привлечь, намекая на приятное продолжение. Тем не менее, не стоит надеяться на продолжение отношений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы — самый чувственный и ранимый знак, на первый взгляд. С виду очень милый представитель этого знака достаточно легкомысленно относится к своим намерениям. Секс на первом свидании – просто завершение приятного вечера, не более. Поддаваясь чувствам, этот знак не видит границ и может мгновенно подарить поцелуй. Принимать ли дальше его ухаживания, решать только вам!

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