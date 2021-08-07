Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа для всех знаков зодиака

Предыдущая неделя основательно потрепала нам нервы. Теперь можно выдохнуть – после целой череды препятствий перед нами расстилается ровная и прекрасная дорога, на которой уже не придется так мучительно преодолевать трудности.

С одной стороны – настроение будет приподнятым, если не сказать – праздничным. С другой – мы не пустимся во все тяжкие в попытке снять стресс от событий прошлой недели, мы будем практичны и уверены в себе.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, как лучше поступать знакам Зодиака, чтобы остаться на коне.

Львы (23 июля — 22 августа)

В начале недели Львы могут ораторствовать – сумеете добиться желаемого. Но уже к среде мнение лучше оставлять при себе. Выходные посвятите общению с близкими.

Любовь

В любви у Львов не заладится – вас возмутит, что у партнера есть какое-то там свое мнение, отличающееся от вашего. Обходите обсуждение острых вопросов, если не хотите ссоры.

Финансы

Не стоит заниматься крупными финансовыми делами – вас могут или обмануть, и просто все пойдет не по плану. Зато можно заняться семейным бюджетом – давно пора.

Здоровье

Не нужно жалеть денег на собственное здоровье. Вы можете сэкономить сейчас, но велика вероятность, что потом придется потратить намного больше.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны станут образцом трудолюбия. Обычно вам не свойственна внимательность, да и кропотливый труд вы не особо жалуете, но только не на этой неделе. Сейчас вы просто горы можете свернуть. Особенно успешной будет подготовка к большим делам или проектам. Вы сумеете собрать нужную информацию и подготовить стартовую площадку.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В начале недели держите себя в руках. Вам захочется что-нибудь купить, развлечься, отдохнуть… Поверьте, не нужно. Это впоследствии принесет сплошные разочарования. Потерпите до среды – с нее начнется полоса удачных решений, дохода и хороших покупок. Ловите момент!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Если в понедельник у Близнецов отлично сложится общение, все будет проходить очень даже успешно, то в среду лучше избегать обилия контактов, чтобы не навредить всем тем успехам, которых вы уже достигли. С четверга можно заниматься умственной работой, систематизировать и планировать.

Раки (22 июня — 22 июля)

Хорошая неделя для Раков: вам везет в финансовой сфере, общение идет легко и приятно, в семье царит гармония. Во второй половине недели вам захочется погрузиться в личные дела, в семейную жизнь. Не отказывайте себе в этом. Выходные тоже не подведут – вас ждет вдохновляющий отдых.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Понедельник и вторник Девам лучше посвятить работе, затем середина недели очень даже благоприятна для амурных дел, а дальше наступает почти сказка – вы будете словно на крыльях летать. Все, чего вы захотите добиться, у вас получится. И вы, наконец, найдете применение своему мощному интеллекту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе у Весов будут очень специфические отношения со всем тайным. Например, в понедельник и вторник вы убедитесь, что шила в мешке не утаишь, и все выплывет наружу, как ни старайся. К тому же вас могут обмануть. Зато следующие два дня – вы прямо как супершпионы. Все секреты останутся секретами. Выходные вы посвятите деньгам.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Начавшись довольно спокойно и размеренно, эта неделя понесет Скорпионов дальше на большой скорости. Сначала вы будете заниматься подготовкой, и как только убедитесь, что все готово, начнете период больших завоеваний – в любви, в работе, в финансах. Не забывайте только оставлять время лично для себя – для свершений вам потребуется много энергии.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждет неделя, богатая на события. В основном, незначительные, идущие с переменным успехом, зато их будет много. Предстоит разбираться с деньгами, поездками, новостями, общением. Словом, суета сует. Не сказать, что этот марафон сильно вас измотает, но выходные лучше провести на даче, на природе, подальше от этой самой суеты.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги все в работе и финансовых делах, причем очень много забот возникнет где-то далеко от вас. Например, у вас появятся иностранные инвесторы, или придет новость из заграницы, или вы будете переводить деньги в другую страну. Астролог Офелия Айн советует провести выходные с единомышленниками – это придаст вам уверенности.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи все в трудах. Что выходные, что будни – вы все равно либо на работе, либо думаете о работе. А еще в вас вполне может проснуться дух наставничества. И лучше всего, чтобы вы его направили не на попытки переучить видавших виды сотрудников, а на обучение молодых и неопытных – им ваши подсказки очень пригодятся.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Первая половина недели будет не самой радужной – никаких бабочек и единорогов, сплошные проблемы в любви и в деньгах. Потом ситуация изменится – нужно только использовать представляющиеся удачные шансы, а не пропускать их мимо себя. И еще один совет от звезд: избегайте различных возлияний – алкоголь способен испортить вам все.

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