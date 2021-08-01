Любовный гороскоп на осень для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Овны (21 марта — 19 апреля)

Страсть, тепло, нежность — вот что почувствуют Овны этой осенью. Чтобы не спугнуть удачу в любовной сфере прислушайтесь к голосу своего разума. У вас могут возникнуть чувства, но не поддавайтесь соблазнам, пока точно не поймете, как нужно действовать в ситуации. Если вы находитесь в браке и задумываетесь о том, чтобы разорвать отношения с партнером, то делать этого в первой половине осени не стоит, еще раз хорошо обдумайте, рискуете поторопиться и пострадать.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У представителей знака явных изменений в осенний период не наблюдается. Единственное, вы будете склонны постоянно влюбляться и менять партнеров «как перчатки». Звезды советуют быть более рассудительными и внимательными в плане любовных отношений, иначе рискуете нарваться со своей влюбленностью на мошенника или альфонса.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Неугомонные Близнецы погрязнут в страсти. Нежности и прилива любви не ожидается, а вот страсть будет кипеть в вас. Осенью вы будете склонны находиться в постоянном поиске новых увлечений, однако подобные отношения вряд ли окажутся длительными. Симпатией к своей пассии вы проникнитесь быстро, но также быстро потеряете интерес. Семейные Близнецы будут бунтовать и отстаивать свободу, что может привести к серьезным конфликтам.

Раки (22 июня — 22 июля)

Первый месяц осени будет удачным для тех, кто уже нашел свою вторую половинку или находится в браке. Вы будете много времени проводить вместе, отдыхать на природе, в отношениях будет царить гармония и взаимопонимание. Свободным представителям знака удача улыбнется нескоро. На первый план у вас выйдут домашние заботы и работа, так что будет точно не до отношений.

Львы (23 июля — 22 августа)

Многие представители знака могут получить долгожданное предложение руки и сердца. Но только в том случае, если вы запасетесь терпением и научитесь ждать. Если поторопите партнера, то рискуете все испортить и получить совсем не тот результат, на который рассчитывали.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Роман на расстоянии может ожидать вас, но чувства угаснут из-за разногласий по пустякам. Проявите свою сдержанность, прежде чем что-то высказать несколько раз подумайте о последствиях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свободные представители знака могут закрутить в первом месяце осени несколько непродолжительных романов. Даже если интрижка не приведет к браку, острые ощущения вам гарантированы. Будьте особо осторожны в любовных вопросах, не делитесь впечатлениями о новом избраннике с друзьями и родственниками. Вмешательство со стороны ни к чему хорошему не приведет.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

«Ядовитость» вашего характера всегда мешала построить длительные отношения, осень – не станет исключением. Личная жизнь будет наполнена яркими событиями, но не всегда благоприятными. Тем, кто еще не встретил вторую половинку, но собирается отправиться на свидание, рекомендуется следить за словечками, чтобы они не задели вашего избранника, иначе снова останетесь одни на долгое время.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

На протяжении всего осеннего периода многие Стрельцы могут испытать недостаток в любви. Все дело в том, что ваша планка и потребности немного повесились, а достойных спутников (по вашему мнению) в этом мире осталось мало. Начало серьезных и длительных отношений может затянуться с вашими требованиями надолго. Тем представителям, которые находятся в браке, следует чаще напоминать второй половинке о своей любви и напрочь позабыть о недовольствах, так и до развода недалеко.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Звезды предвещают встречу с новым человеком, который может кардинально изменить жизнь и поделить ее на «до» и «после». Однако не стоит сразу кидаться в омут с головой, лучше хорошенько присмотреться к партнеру, нет ли у него «скелетов в шкафу», которые вас не устроят. Семейная жизнь будет зависеть от эмоционального состояния. Если вы будете чувствовать себя гармонично — в вашей паре все будет хорошо. Если состояние будет «на пределе» — ждите ссор и конфликтов.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Одиноким Водолеям давно пора включить все свое обаяние и харизму, чтобы завоевать внимание противоположного пола. Как только вы разрешите себе «отключить голову» и поддаться чувствам — любовная жизнь изменится к лучшему. Семейных Водолеев ждет совместное новое увлечение с любимым человеком. Вероятно, вам удастся осуществить задуманное и вы, наконец, поедете в путешествие.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Осенью Рыб ожидает служебный роман. Вряд ли удастся сдержать вспыхнувшее чувство, но хотя бы постарайтесь не заигрывать с партнером на работе, лучше сделайте это в непринужденной обстановке, сплетни и интриги вам совершенно ни к чему. Семейные Рыбы могут начать сомневаться в верности любимого человека, но, в любом случае, вам не рекомендуется поддаваться эмоциями. На вас может сказаться переутомление и банальная усталость.

Смотрите также: