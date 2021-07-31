Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа для всех знаков зодиака

Планеты, что называется, «пойдут вразнос». Усилия, которые мы старательно прилагали в каком-то вопросе, принесут свои плоды. Но скорее всего, совершенно не те, на которые мы рассчитывали. Будут срываться планы, поездки, встречи, сделки, придут неприятные новости, возможны травмы. Оазисом на этом «острове невезения» станет вторник – он принесет удачу в деньгах и в любви.

Но не все так страшно. В воскресенье эта свистопляска закончится, и все станет хорошо.

Как это отразится на жизни знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Львы (23 июля — 22 августа)

Многие дела, которыми вы занимались, подойдут к своему финалу. И если что-то пойдет не так – не суетитесь, принимайте это со спокойствием сфинкса. Все со временем наладится.

Любовь

Самое важное для Львов сейчас – свобода и независимость. Вполне возможно, что вы пересмотрите текущие отношения и серьезно задумаетесь, нужны ли они вам.

Финансы

Небольшие взлеты и незначительные падения – финансовая рутина, которая не вызовет у вас дискомфорта.

Здоровье

Самый неблагоприятный день для здоровья – пятница. Возможны болезни и травмы. В этот день нужно поберечься, быть особенно внимательными к себе.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев хорошенечко качнет на волнах моря повседневности. Вас ждут бури – ссоры, конфликты, неудачи. Вас ждет попутный ветер – пики активности, энергии, действий и конструктивных решений. Вас ждет и спокойный пляж с белым песочком – отдых и удовольствия. Главное – вести себя соответственно тому, где вы оказались.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы – сливки общества. И вы прекрасно это знаете. Поэтому свою потребность в общении станете удовлетворять в закрытых клубах, элитных заведениях, отдыхать в дорогих спа-салонах и т. д. Чтобы никто не смог испортить вам настроение. А может быть, вы предпочтете уединение. Вы не боитесь быть один на один с собой, и вам всегда есть над чем поразмышлять.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы продолжают работать. Деловая жизнь по-прежнему первая в списке важных дел Скорпионов. Неделя подкинет вам неприятностей – контракты могут срываться, а что-то обязательно пойдет не по плану. Самые проблемные дни: понедельник, среда и пятница. Вас это не должно расстраивать – все непременно наладится, будьте уверены.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов всегда тянет куда-нибудь в дальние страны. Но на этой неделе отложите пока все дела, связанные с заграницей и иностранцами – проблем не оберетесь. То бюрократы встанут на вашем пути, то мошенники, то просто вредные люди. Это ничего, знайте – с воскресенья перед вами откроются все дороги. А пока занимайтесь подготовкой.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Понедельник, среда, пятница. Увы, это даже не расписание тренировок в спортзале. Это дни повышенной травмоопасности, конфликтности, финансовых провалов и других неприятностей. Будьте осторожны в эти дни. Зато вторник обязательно принесет какую-то радость, а воскресенье поможет исправить то, что пошло не так.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В понедельник Водолеи будут учиться говорить «нет». Людям, обстоятельствам, преградам. А вот в среду и пятницу вам лучше не совершать резких телодвижений – поссоритесь с домашними или с кем-нибудь еще. Выходные откроют перед вами богатые возможности для чего угодно – наслаждайтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы работают. Много, упорно и не покладая рук. К сожалению, многие усилия пойдут прахом и получится что-то такое, чего вы совсем не хотели. Астролог Офелия Айн советует: не опускайте руки и не расстраивайтесь. Даже если что-то не выходит сейчас, обязательно выйдет в будущем, и даже лучше, чем вы предполагали.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны могут пережить неделю спокойно, без всех этих неприятностей. Условие всего одно: не ввязывайтесь ни во что. Да, чужая ссора может быть интересной, авантюра захватывающей, и вообще, риск дело благородное. Но не забывайте, что вам же это все потом и расхлебывать. Оно того не стоит. А впереди будет еще столько приятного и интересного и без чужих ссор!

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов наступило время перемен. Кто-то из вас успешно поменяет имидж, а кто-то и вовсе сменит место жительства. Чтобы изменения принесли вам больше радости, чем стресса, старайтесь, чтобы в этих переменах вам больше помогали женщины. А в конце недели начнется период, который вы посвятите семье и дому.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на взводе. Любое неосторожное слово может вас ранить, и вы пойдете плакаться в жилетку буквально первому встречному. Осторожнее – не наговорите лишнего, тем более абы кому. Можете подпортить себе и жизнь, и репутацию. А воскресенье отмоет все мрачные краски и подарит вам вдохновение.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков настанет пора меланхолии. По обидчивости вы явно можете поспорить с Близнецами. Чтобы избежать разочарований и горьких чувств, постарайтесь проводить больше времени с самими собой, в той обстановке, в которой вам комфортно и приятно. Позаботьтесь сейчас о себе, а не о проблемах посторонних.

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