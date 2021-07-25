Среди каких знаков зодиака больше всего альфонсов

Овны (21 марта — 19 апреля)

Представители этого знака очень любят приключения, которые порой переходят в откровенную игру с чужими чувствами. У них очень много энергии, которую они часто направляют совсем не в то русло. Эти мужчины могут подарить женщине страсть и яркие впечатления, но взамен нередко ожидают вполне конкретного вознаграждения. Плюс в том, что они вряд ли будут утаивать от вас своим корыстные намерения.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Распространено мнение, согласно которому представители знака зодиака Телец – люди довольно ленивые. Отчасти это так и есть, они ценят комфорт и спокойствие, которое идет в разрез с бесконечной горкой по карьерной лестнице, но при этом они не готовы отказываться от роскоши и излишеств. Нередко это подталкивает их к тому, чтобы садиться на шею родителям, друзьям и даже женщинам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Не стоит сразу открывать свое сердце и доверять Близнецам, ведь это самый хитрый знак зодиака, представители которого всегда ищут и находят альтернативные источники дохода и пути развития. Даже если он не будет ожидать от девушки финансовой поддержки, вполне вероятно, что он все же найдет другой способ использовать ее в своих целях, если у девушки есть тот или иной ресурс, скорей всего они захотят им воспользоваться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Нет лучшего пикапера, чем Скорпион, который своей харизмой способен задурить голову любой барышне. Конечно, в большинстве случаев, Скорпионы — это состоятельные мужчины, которые и самим готовы усыпать подарками свою вторую половинку. Но порой Скорпион не побрезгует принять дары от богатой дамы. К тому же, с удовольствием воспользуется ее статусом и положением в обществе, чтобы повысить свой авторитет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Альфонсы среди Рыб встречаются очень часто. Романтичные и мечтательные натуры просто не рождены для того, чтобы зарабатывать деньги. Рыбам проще найти состоятельную барышню, которой они с удовольствием «присядут на уши», одарят комплиментами, клятвенными обещаниями подарить весь мир и до конца дней своих на руках носить, а потом сядут ей на шею и будут жить за ее счет.