Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа для всех знаков зодиака

Очень важно хотя бы постараться быть объективными. Это окажется довольно непросто, поскольку Меркурий во Льве провоцирует нас на категоричность и импульсивность. Если не держать себя в руках и не оценивать обстановку трезво, можно дров наломать.

Какие-то дела начнут тормозиться, зато другие, которые встали колом еще в весной, сдвинутся, наконец, с мертвой точки.

И еще один серьезный момент – нужно быть внимательными к деталям, точными и аккуратными. Это позволит добиться успеха.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что еще предстоит знакам Зодиака в конце июля.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы на коне и в центре внимания. Все, как вы любите. Совет для вас: сначала думайте, а потом делайте. Поверьте, так будет гораздо лучше.

Любовь

В середине недели к вам придет любовная удача. Но это не значит, что не будет ссор и досадных падений. Главное, чтобы за падением вы нашли силы для взлета.

Финансы

Львы, наконец, достигнут баланса между доходами и тратами. Это не самое простое для вас занятие, но у вас получится, стоит только приложить немного усилий.

Здоровье

Почистите перышки. Вам требуется уход – за волосами, за кожей, за внешностью в целом. Обеспечьте себя таким уходом и поддержите общее физическое состояние.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы станут непривычно вальяжными и расслабленными. Вас больше будут интересовать красота, мода, изящные предметы. К тому же вы вспомните, что на свете есть не только работа, но и личная жизнь, и заниматься ею весьма приятно. К пятнице вам немного надоест лениться, и вы с новыми силами возьметесь за дела.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С одной стороны, темы коллективного труда, общественных мероприятий и групповых дел остаются на первом месте. С другой – такое количество общения утомляет даже вас. У этой ситуации есть выход – продолжайте общаться, но с кем – это выбирать только вам. Подойдите к выбору тщательно.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов настало время активного продвижения по карьерной лестнице или же развития бизнеса. На этой неделе вам многое удастся. Однако важно учитывать, что стоит заниматься не стартом новых проектов, а заниматься тем, над чем вы уже давно работаете. Единственное – воздержитесь от бурной деятельности в четверг и спонтанных действий всю неделю.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Если у Стрельцов есть дела, которые они забросили сто лет назад (еще весной, а для стремительных Стрельцов что сто лет назад, что прошедшая весна – все едино), – пора к ним вернуться. Сейчас эти дела пойдут вполне себе успешно. В четверг вам предстоит бороться «за добро и справедливость» либо справляться с чьей-то агрессией.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов поглотят финансовые вопросы: кредиты, долги, распределение денег, планирование бюджета и т. д. Особенно хорошо заниматься не новыми делами, а теми, что требуют вашего внимания уже какой-то период. В воскресенье не лезьте в бутылку и не упрямьтесь – это помешает вам добиться успеха.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям откроются большие возможности, которые, казалось бы, уже давно для них закрылись. Астролог Офелия Айн советует: не рвитесь сломя голову на баррикады, пока наблюдайте и собирайте информацию. Занимайтесь рутиной, завершайте начатое и готовьте почву для будущих побед.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы займутся самопознанием, обретением гармонии. У вас обострится чувство прекрасного, и вы будете искать это прекрасное в окружающем мире. Затем вас захватят финансовые вопросы и вообще все материальное. В выходные не придерживайтесь жесткого плана и оставьте себе место для маневра и импровизации.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны – первые среди тех, кого можно легко подбить на какое-нибудь безумство. Импульсивность – ваше второе имя, а это сейчас до добра не доведет. Поэтому напишите себе крупно на видном месте девиз Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». Сейчас вы можете себе позволить исключительно спокойные и взвешенные поступки.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Рассудительным Тельцам не так страшна эта неделя, толкающая на разные авантюры. Вы будете невозмутимо заниматься домашними делами, создавать вокруг себя уют и комфорт. А если вам где-то или с кем-то будет неприятно находиться, вы можете просто уйти туда, где вам хорошо. Можете себе позволить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы снова болтают со всеми подряд. Вы прямо-таки как магнит, притягивающий собеседников. Постарайтесь сделать это общение продуктивным. Вы можете приступать к реализации ваших гениальных идей, будьте готовы к тому, что получится не сразу и не все. Не отступайте – капля камень точит, просто дайте себе время.

Раки (22 июня — 22 июля)

Все важные разговоры и переговоры назначайте на первые два дня недели – вы будете очень убедительными. А потом до самых выходных вас поглотит работа. Это отлично, вы сможете многое выполнить. Главное, к выходным вспомнить, что нужно и отдыхать. Поэтому субботу и воскресенье посвятите отдыху в кругу друзей.

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