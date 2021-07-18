5 знаков зодиака, которые притягивают деньги

Для того, чтобы стать миллионером, недостаточно быть целеустремленным, очень важно, еще и родиться под правильным знаком зодиака. Именно от этого нередко зависит успех в карьере и финансовых делах.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Все родившиеся под этим знаком хорошо знают цену деньгам и не мыслят без них своего существования. Козероги живут по правилу: «Деньги — не главное. Главное, чтобы они были». Представители этого знака крайне трудолюбивы, а деньги таких любят и сами, словно магнитом, тянутся к ним в кошелек.

Порой, потратив очередную кругленькую сумму, Козероги не понимают, как их бюджет не проседает в яму. Все просто — чем больше тратишь, тем больше приходит. У них есть средства всегда, даже когда их нет. Это они продают воздух в банках и делают деньги на мнительности и доверчивости людей.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Каждое утро встают и пересматривают список самых богатых людей планеты, если их там нет, то идут на работу. Бытует мнение, что именно под этим знаком рождено наибольшее количество миллионеров. И с этим нельзя не согласиться.

Кто хоть раз встречал в своей жизни Дев, то знает, что деньги водятся у них всегда. Все потому, что живут под девизом: «Копейка рубль бережет и обязательно в бизнес уйдет». Эти педантичные и экономные люди умеют сберечь каждую копеечку и вложить ее в правильное русло.

Из-за своей любознательности склонны браться на несколько дел одновременно, удивительно, но со всем справляются на отлично. Поэтому нет ничего странного в том, что это один из самых богатых знаков. Девы — это те миллионеры, которые, несмотря на огромные состояния, никогда не кичатся своим богатством и не выставляют его на всеобщее обозрение, тем самым, оберегают, отводя от глаз завистников.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любимчики фортуны. Добиваются большого состояния, не прикладывая к этому особых усилий. Жизнь их любит, это точно. Бывают очень удачливы в бизнесе и даже в азартных играх им везет больше, чем другим. Обычно они являются счастливыми обладателями миллионов, квартир по лотерейному билету или богатого наследства от зажиточных родственников.

Еще одна отличительная черта Весов — экономность. Они могут с легкостью отказать себе в покупках, думая о том, как бы побыстрее прийти в банк и положить деньги на свой счет. Мысль о том, как много у них денег, греет душу Весов намного больше, чем, если бы они были потрачены на новое платье или туфли.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Креативные и творческие, их идеи и таланты настолько уникальны, что порой сами Водолеи этому удивляются. Именно нетрадиционное мышление, помогает достичь невиданных богатств, только есть одно но: Водолеям нужно больше проявлять осторожность в действиях, рискуют все спустить за один раз.

Щедрое вознаграждение, которое получают за свои труды, не имеет свойства задерживаться надолго. Так как это вольнолюбивые личности, которые не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Деньги получили — тут же потратили. Для Водолея лучше лишний раз поработать, чем отказать себе в слабостях. Звезды советую вам вкладывать средства на развитие творческих способностей, полученные навыки помогут увеличить доход в несколько раз.

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