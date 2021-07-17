Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака

Напряжение прошедших выходных спадет, и неделя предстоит весьма неплохая. Захочется развлечений, праздника, отдыха, а самое приятное – для этого будут все возможности. Совсем невероятное волшебство недели состоит в том, что мы умудримся не потратить на это целое состояние. И порадовать себя сумеем, и дыру в бюджете при этом не пробить. Это ли не счастье?

Какой неделя будет для каждого знака Зодиака в отдельности – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Раки (22 июня — 22 июля)

Все самое важное, что вам нужно сделать, назначьте на первую половину недели, пока вы на пике активности. Потом Солнце перейдет в знак Льва, передав ему эстафету активности.

Любовь

Вы проанализируете свои отношения с партнером. И если вы поймете, что «прошла любовь, завяли помидоры», вполне возможно, решитесь на расставание.

Финансы

Соберитесь. Будет непросто, вам предстоит побороться. Возможно, острая ситуация с деньгами вынудит вас заниматься этим вопросом в выходные.

Здоровье

Ваш отдых может быть связан с оздоровлением: спа, бани, массаж и все прочее, что вам нравится. Вы знаете: вложения в здоровье – хорошие вложения.

Львы (23 июля — 22 августа)

На этой неделе Львы – очень противоречивые товарищи. С одной стороны, вы будете сильны, уверены в себе, стремительны и активны. С другой – вас обуяет такая лень… Захочется отдохнуть, полежать… Не поддавайтесь. Вы сейчас можете горы свернуть. Главное – не выключать обаяния, чтобы ваш напор не спровоцировал конфликт.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Если Овны оторвались от коллектива, то Девы сейчас – самый командный из всех командных игроков. Вам удадутся любые групповые мероприятия и работы. Во второй половине недели вы поймете, что можно позаботиться не только о коллективе, но и о себе, и найдете время для приятного отдыха, красоты, здоровья, моды и стиля.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эта неделя будет немного похожа на предыдущую. До четверга Весы составят Девам конкуренцию на поприще коллективного труда. Ваш дипломатический талант пойдет на пользу общему делу. Затем вам захочется уединиться – поезжайте на дачу, на природу, куда-нибудь, где вы сможете спокойно восстановить силы и приятно провести время.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы станут «специалистами по связям с общественностью». Всю первую половину недели вы посвятите переговорам, сделкам, полезным знакомствам, встречам, общению с нужными людьми. Остаток недели вы тоже проведете не без пользы – займетесь решением финансовых вопросов, которые потребуют вашего внимания.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сконцентрируются на себе. Шумное общество будет для вас утомительным, особенно в выходные, к тому же есть шанс с кем-то поссориться. Можете себя порадовать, сводить себя любимых туда, куда вам хочется, поухаживать за собой, выделить время на красоту и моду. Главное, не делать этого в четверг – он для таких дел не подходит.

Козероги (22 декабря — 19 января)

С понедельника по среду Козероги занимаются делами важного человека – это может касаться и личной жизни, и деловых отношений. Четверг и пятницу вы будете размышлять о самих себе и вашем месте в мире. Итогом анализа могут стать «разбор полетов» и ссоры в выходные.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Вся неделя до самых выходных будет похожа на равнинную речку – спокойное течение, красивые берега, приятный ветерок. Благодать, да и только. К выходным эта речка вынесет вас к бурному морю. Там ждут события, которые выведут вас из себя. Это спровоцирует вас на что-то внезапное – от новой экстравагантной стрижки до поездки в другую страну.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы смогут хорошо провести время – семейные мероприятия, общение с детьми, посещение интересных мест, долгие прогулки. Можно наслаждаться летом. Ближе к концу недели вероятно свидание. Астролог Офелия Айн советует не забывать и про работу: там вы сможете добиться успеха, если постараетесь.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов в групповую работу сейчас на аркане не затащишь. Вам захочется проявить себя без участия других людей. Возможно, вас даже обвинят в том, что вы эгоистичны. Проявите дипломатичность – так вы сумеете избежать конфликта и продолжить в свое удовольствие заниматься тем, что интересует лично вас.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Первая половина недели у Тельцов обещает суету, кучу мелких забот и дел побольше, встречи и общение. Самым удачным станет вторник – все решается как по мановению волшебной палочки. Во второй половине работа станет вас заботить куда меньше, и вы не без удовольствия погрузитесь в домашние хлопоты.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на этой неделе в облаках витать не намерены. Все ваши интересы будут лежать в материальной сфере. Да, выражение «практичные Близнецы» может у кого-то вызвать нервный смешок – но это не ваша забота, вы сейчас действительно очень практичны и сумеете добиться своего. А помечтать вы еще успеете.

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