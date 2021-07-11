Для чего вас создали звезды: гороскоп истинного предназначения по знакам зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Действие — ваш конек. Вы созданы, чтобы быть лидерами, побеждать и постоянно находится в действие. Овны — это мощная сила, которая заставляет двигаться все живое.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Рождены, чтобы доказать человечеству, что умением копить, могут достичь огромного состояния. Жаль, конечно, что только в своей банке с деньгами. Потому что тратить сбережения Тельцам дается крайне сложно, но в таком случае можете обратиться к Львам или Водолеям, они помогут сделать это быстро.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вы по своей натуре прекрасные учителя и наставники, поэтому ваша миссия — делиться опытом и передавать знания другим. Вы можете своим примером показать людям, как можно в 10 местах быть одновременно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки созданы для людей. Да-да, для нас с вами, товарищи, это светлые люди, которые способны окружить своей заботой, любить несмотря ни на что и по возможности спасать от разных пороков, таких как лень, уныние и хождение зимой без шапки.

Львы (23 июля — 22 августа)

Истинные представители богатства и роскоши. Это люди, которые созданы для того, чтобы нести в этот мир прекрасное и отрывать наши глаза от рутинных дел.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Созданы для того, чтобы просвещать и наставлять на путь истинный скорбных умом малых сил. Только Девы знают, как надо жить правильно, они вас и полотенца накрахмаливать научат и пироги печь, а в ваши семейные дела влезут так, что вы этого даже и не заметите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Равенство, братство, объединение. Любовь к миру, к людям, ко всему на Планете.

Учат независимости и свободе! Долг — нести идею будущего, чтобы человечество могло видеть свои возможности.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Эти люди точно пришли к нам из Царства Тьмы, да непросто пришли, а для того, чтобы искушать и соблазнять. Противостоять им могут только сильные духом или железобетонные, например, такие как Козероги.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Ваша миссия — вдохновлять, философствовать, дружить, пробовать все время что-то новое, заниматься бизнесом, быть смешными, помогать другим. Обучать широте взглядов и кругозору. Начать пробуждать человечество, дать первый импульс. Научить действовать, завоевывать, лидировать!

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги рождены для того, чтобы самосовершенствоваться и взять абсолютную власть, но не над миром, как многие могли подумать, а над собой. Цель жизни — научиться контролировать эмоции, во благо себе и всех окружающих.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Смех и радость мы приносим людям! Истинное предназначение Водолеев – дарить окружающим счастье и вдохновлять на подвиги. Заметьте, именно вдохновлять, а не подталкивать пинками!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ох и нелегкая миссия свалилась на ваши хрупкие плечи — страдать. Не подумайте ничего плохого, но страдать придется только от любви. Вам и самим это нравится, вы эдакие чудаки, в которых все влюблены, но вы намеренно не хотите этого замечать. Потому что вам больше нравится грустить на подоконники под лиричные композиции и думать о светлой любви, чем ей жить.

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