Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака

Эта неделя будет куда приятнее, чем предыдущая. Дела пойдут бодрее, мы получим какие-то важные новости, сможем наладить отношения с родней, сходить на свидание.

А на выходных нужно вести себя тише воды ниже травы, в авантюры не лезть, в массовых мероприятиях не участвовать, с коллективом не ссориться.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, какие еще нас ждут перспективы.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вся неделя, за исключением выходных, подходит для активных действий, вы можете совершить прорыв в нужной сфере.

Любовь

Вы больше заняты собой, чем партнером. Поскольку среди ваших интересов будет семья, там вас ждет гармония. А вот с половинкой вы можете и поссориться.

Финансы

Деньги начнут приходить к вам легко. Тратить вы их тоже станете легко, но это не испортит вам настроения. Вас ждет отличная неделя для денег.

Здоровье

Хотите сберечь нервы и здоровье – держитесь подальше от толпы. Посвятите время медитациям и практикам для успокоения нервов.

Львы (23 июля — 22 августа)

Помните, на прошлой неделе вы страдали, что вашей энергии не хватает на то, чтобы блистать? Теперь она появится. Вы будете красивы, неотразимы и сумеете покорить вершины и в творчестве, и в саморазвитии, и в личной жизни. Только не пускайте в личную жизнь любопытных Варвар – им там совсем не место.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Начало недели прекрасно подойдет для любой коллективной деятельности. Постарайтесь в этот период вместить все дела, связанные с групповыми мероприятиями – к выходным о них лучше забыть. Все остальное время вы с удовольствием сможете посвятить систематизации собственной жизни и избавлению от ненужного хлама.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На прошлой неделе вас тянуло в коллектив, но «втягиваться» в него было нельзя. Радуйтесь – в первой половине недели звезды, наконец-то, одобряют это желание. К четвергу вы его удовлетворите и посвятите себя своим личным вопросам «за закрытыми дверями». И это – очень удачное решение.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы вспомнят, что из них порой выходят отличные светские львы и львицы, и отправятся покорять общество. Кому-то удастся разобраться с давней бюрократической или юридической проблемой. Самым ярким станет четверг. Что бы ни произошло в этот день, это событие поможет вам понять что-то очень важное.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам всю неделю предстоит заниматься финансовыми вопросами. Скорее всего, вам даже понравится – по большей части они будут решаться в вашу пользу. Только на выходных стоит придержать коней: суббота и воскресенье – дни не слишком благоприятные, направьте силы на сохранение того, чего вы уже достигли.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги будут много общаться – в основном по делу. Это поможет вам достичь успеха и в рабочих вопросах, и во взаимодействии с коллегами. Четверг окутан тайной. Может быть, вы провернете какую-то секретную сделку, а может быть, это будет тайное свидание. На выходных постарайтесь не ссориться.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Первая половина недели принесет Водолеям массу событий. Вы будете успешны и в деловой сфере, и в финансовых вопросах, и в любовных отношениях. Фортуна давно вам не улыбалась, и вот теперь решила наверстать упущенное. Вторую половину недели астролог Офелия Айн советует посвятить вопросам здоровья.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сначала о неприятном: выходные будут так себе дни. Однако это можно исправить – просто держитесь подальше от скопления людей. Теперь о хорошем. Неделя вам предстоит великолепная. Проблемы словно разрешаются сами собой, а вы проявляете себя с лучшей стороны. Впечатления у вас останутся самые приятные.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Если ваша душа просила праздника – у вас есть все шансы реализовать это желание сейчас. Свидания и любовные приключения пройдут на ура. Впрочем, энергии для работы и домашних дел тоже будет хоть отбавляй. В субботу и воскресенье с домашними делами лучше притормозить, это время подходит для любви.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Не посвящайте в ваши дела посторонних, им ни к чему знать все детали. Так вы добьетесь большего успеха. Но это не значит, что вам нельзя ни с кем знакомиться: начало недели – удачное время для расширения круга знакомств. Хорошая неделя для романтики и семейных забот. Выходные по возможности проведите в покое и тишине.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов на повестке две новости. Первая – вам, в отличие от Тельцов, нужно сокращать количество людей, с которыми вы общаетесь. Это тот случай, когда количество должно перерасти в качество – в более близкие и глубокие связи. Вторая новость – неделя будет посвящена деньгам и финансовой удаче. Не упустите свой шанс.

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