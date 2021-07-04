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Гороскоп на июль для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Специально для читателей Teleprogramma.pro Кажетта Ахметжанова составила свой гороскоп.

Гороскоп на июль для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»
Фото: pixabay.com

Овны (21 марта — 19 апреля)

Решительность. Начните второй солнечный месяц с перемен в жизни. Если вы давно хотели признаться кому-то в любви, сменить жилье или работу, то сейчас для этого самый благоприятный период. Удача будет на вашей стороне, смело действуйте и не оглядывайтесь назад.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Порядок. Многим Тельцам нужно разгрести дела на рабочем месте после отпуска, а некоторым представителям знака не помещает разобраться на антресолях. Избавление от хлама и разбор в документах пойдут на пользу и упорядочат вашу жизнь. Если будете придерживаться во всем порядка, то месяц пройдет легко и слажено, и не ударит по любовной и финансовой сфере.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Питание. Милые Близнецы, некоторые из вас совсем расслабились и стали много позволять себе в плане питания. Шашлык, бургеры, сладости, а как же пляжный сезон? Звезды советуют вам уделить особое внимание этому моменту, сейчас еще есть возможность немного скинуть, замените вредную еду на полезную. Употребляйте больше фруктов, овощей и ягод.

Раки (22 июня — 22 июля)

Адреналин. Вам не кажется, что в последнее время вы стали часто срываться на окружающих и нервничать. Поэтому сейчас вам просто необходимо выпустить пар. Отправляйтесь в лес и смело кричите во все горло, но не переусердствуйте, а то можно и голос потерять. Смелым и решительным для заряда положительными эмоциями подойдет прыжок с парашюта или картинг.

Львы (23 июля — 22 августа)

Путешествие. Да-да-да! На морское побережье с золотистым песком или галькой. Звезды считают, что для вас сейчас это необходимо, ваша нервная система слишком уязвима и если не позволите себе отдых, то можете столкнуться с проблемами здоровья.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Любовь. Пристегнитесь! Вас ждут небывалые взлеты и связанны они будут, прежде всего, с отношениями. В этом месяце у некоторых представителей знака может вспыхнуть огонек внутри. Вы будете приветливы, общительны и очаровательны — поклонников будет немало. Вероятно, что произойдет встреча с давним знакомым, внимательно к нему присмотритесь. Возможно, он давно тайно влюблен в вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансы. В июле многих Весов озадачит финансовое положение, вам захочется зарабатывать больше. Некоторые представители знака отважатся начать новое дело. Звезды на вашей стороне, только проявите желание и стремление.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Отдых. Вам срочно нужен отдых! Всем, без исключения. Вы так много трудитесь, вовремя сдаете отчеты, помогаете близким, поддерживаете чистоту в доме. Пришло время подумать о себе, отправляйтесь на курорт. Это поможет набраться сил и энергии на новые свершения.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Терпение. Могут возникнуть неожиданные препятствия в делах. Вам ни в коем случае нельзя расслабляться и терять контроль над ситуацией. Следует проявить терпение во всем. Лучше отказаться от мимолетных увлечений и незапланированных покупок. Это может сильно ударить по бюджету и здоровью.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Смелость. Судьба давно подталкивает вас на изменения, а вы делаете вид, что откровенно не понимаете зачем. Как это зачем? Для вашего блага. Обратите внимание на знаки Вселенной, в этом месяце их будет очень много, они подтолкнут вас к правильным действиям. Ваши решения  принесут положительные  изменения во всех сферах жизни.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Карьера. Новые перспективы на работе откроются для Водолеев. От партнеров по бизнесу будут поступать выгодные коммерческие предложения, а для тех, кто работает под руководством начальника, откроются перспективы продвижения по карьерной лестнице.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Здоровье. Звезды настаивают на том, что вам стоит больше времени уделить своему отдыху. Постарайся избегать как физического, так и морального перенапряжения. Это связано с тем, что сердечно-сосудистая система в этом месяце будет особенно уязвимой. Нестабильной окажется и нервная система. Поэтому не следует поддаваться на провокации и бурно реагировать на все, что происходит вокруг.

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив

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