Гороскоп на июль для всех знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Овны (21 марта — 19 апреля)

Решительность. Начните второй солнечный месяц с перемен в жизни. Если вы давно хотели признаться кому-то в любви, сменить жилье или работу, то сейчас для этого самый благоприятный период. Удача будет на вашей стороне, смело действуйте и не оглядывайтесь назад.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Порядок. Многим Тельцам нужно разгрести дела на рабочем месте после отпуска, а некоторым представителям знака не помещает разобраться на антресолях. Избавление от хлама и разбор в документах пойдут на пользу и упорядочат вашу жизнь. Если будете придерживаться во всем порядка, то месяц пройдет легко и слажено, и не ударит по любовной и финансовой сфере.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Питание. Милые Близнецы, некоторые из вас совсем расслабились и стали много позволять себе в плане питания. Шашлык, бургеры, сладости, а как же пляжный сезон? Звезды советуют вам уделить особое внимание этому моменту, сейчас еще есть возможность немного скинуть, замените вредную еду на полезную. Употребляйте больше фруктов, овощей и ягод.

Раки (22 июня — 22 июля)

Адреналин. Вам не кажется, что в последнее время вы стали часто срываться на окружающих и нервничать. Поэтому сейчас вам просто необходимо выпустить пар. Отправляйтесь в лес и смело кричите во все горло, но не переусердствуйте, а то можно и голос потерять. Смелым и решительным для заряда положительными эмоциями подойдет прыжок с парашюта или картинг.

Львы (23 июля — 22 августа)

Путешествие. Да-да-да! На морское побережье с золотистым песком или галькой. Звезды считают, что для вас сейчас это необходимо, ваша нервная система слишком уязвима и если не позволите себе отдых, то можете столкнуться с проблемами здоровья.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Любовь. Пристегнитесь! Вас ждут небывалые взлеты и связанны они будут, прежде всего, с отношениями. В этом месяце у некоторых представителей знака может вспыхнуть огонек внутри. Вы будете приветливы, общительны и очаровательны — поклонников будет немало. Вероятно, что произойдет встреча с давним знакомым, внимательно к нему присмотритесь. Возможно, он давно тайно влюблен в вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансы. В июле многих Весов озадачит финансовое положение, вам захочется зарабатывать больше. Некоторые представители знака отважатся начать новое дело. Звезды на вашей стороне, только проявите желание и стремление.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Отдых. Вам срочно нужен отдых! Всем, без исключения. Вы так много трудитесь, вовремя сдаете отчеты, помогаете близким, поддерживаете чистоту в доме. Пришло время подумать о себе, отправляйтесь на курорт. Это поможет набраться сил и энергии на новые свершения.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Терпение. Могут возникнуть неожиданные препятствия в делах. Вам ни в коем случае нельзя расслабляться и терять контроль над ситуацией. Следует проявить терпение во всем. Лучше отказаться от мимолетных увлечений и незапланированных покупок. Это может сильно ударить по бюджету и здоровью.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Смелость. Судьба давно подталкивает вас на изменения, а вы делаете вид, что откровенно не понимаете зачем. Как это зачем? Для вашего блага. Обратите внимание на знаки Вселенной, в этом месяце их будет очень много, они подтолкнут вас к правильным действиям. Ваши решения принесут положительные изменения во всех сферах жизни.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Карьера. Новые перспективы на работе откроются для Водолеев. От партнеров по бизнесу будут поступать выгодные коммерческие предложения, а для тех, кто работает под руководством начальника, откроются перспективы продвижения по карьерной лестнице.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Здоровье. Звезды настаивают на том, что вам стоит больше времени уделить своему отдыху. Постарайся избегать как физического, так и морального перенапряжения. Это связано с тем, что сердечно-сосудистая система в этом месяце будет особенно уязвимой. Нестабильной окажется и нервная система. Поэтому не следует поддаваться на провокации и бурно реагировать на все, что происходит вокруг.

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