Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака

Она решит, что наши планы относительно отдыха – слишком скучная и неинтересная история, чтобы помочь нам их воплотить. Зато она обязательно постарается сбить нас толку, отвлекая от важных занятий. Да еще и Меркурий с Нептуном напустят туману. Что делать? Держаться. В субботу наступит новолуние и унесет с собой все неприятности этой недели, открывая новый лунный месяц.

Как лучше себя вести знакам Зодиака, подскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит позаботиться о себе. Весь миллион важных дел может и подождать, если у вас нет сил и вам нужно их восстановить.

Любовь

На любовные дела у вас не будет ни сил, ни времени, ни желания. Так что новых романов не ожидается. Только старые, проверенные временем отношения.

Финансы

Будьте готовы отстаивать свои права и границы. Если вам потребуется ругаться – у вас отлично получится. Главное – не перестарайтесь.

Здоровье

Хорошо бы вам последить за своим здоровьем. А новый лунный месяц и вовсе лучше всего начать с новой оздоровительной программы.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, вы не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Хоть вы так и не считаете, но все-таки учтите, что обаять всех на свете не получится. Если вы кому-то не нравитесь – отступите. Это его забота, а не ваша. Возможно, новый лунный месяц сподвигнет вас больше бывать наедине с собой, и это прекрасно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы спокойно продрейфуют мимо всех проблем и заморочек, которые будут великой головной болью других знаков Зодиака. Ваша единственная глобальная задача – быть настороже, чтобы избежать обмана. Особенно в этом плане опасен вторник. К выходным направление ветра сменится, и вы погрузитесь в коллективные мероприятия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов может потянуть в коллектив – завести новых друзей, организовать клуб по интересам, принять участие в групповом мероприятии, влиться в новый большой проект. Всего этого делать пока не стоит – затея обернется провалом. Зато к концу недели можно начинать планировать будущее, касающееся работы и карьеры.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам пора обратить свое внимание на личную и семейную жизнь. Попытки завязать нужное знакомство, подписать контракт или выбить у руководства премию желаемых результатов не принесут, а проблем подкинуть могут. Посему – укрепляйте отношения с любимыми и близкими людьми, это отличная идея.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам придется смириться с тем, что праздника на этой неделе ждать не приходится. А если вы сами постараетесь его организовать, вам это выйдет боком, даже не сомневайтесь. Сконцентрируйтесь на финансах – неделя обещает и взлеты, и падения, так что будьте начеку.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги не привыкли отступать перед трудностями, и добиваются своего не мытьем так катаньем. Что ж, на этой неделе смените стратегию. Если что-то не получается – значит, вам это и не нужно, просто отойдите в сторону. Посвятите время отдыху и себе любимому. Вы это точно заслужили.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Начало недели посвятите, как говорится, труду и обороне. Рабочие вопросы вы будете решать на раз. В любви же вам так захочется свободы, что лучше никаких любовных дел пока не затевать. Ближе к концу недели на первое место выйдут вопросы здоровья – вы смело можете заниматься и лечением, если оно нужно, и профилактикой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, если кто-то сочтет вас недоверчивым параноиком – это его личная беда, вас это волновать не должно. Неделя полна обмана и связанных с ним неприятных последствий. Астролог Офелия Айн рекомендует вам проверять каждую букву, каждый звук поступающей к вам информации, чтобы никто не смог обвести вас вокруг пальца.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Бури этой недели не должны вас касаться. Как говорится, это не ваша война. Потому что это будут либо действительно совсем не ваши проблемы, либо встанут такие вопросы, с которыми вы не будете иметь ни малейшего представления, что делать. И не надо – понаблюдайте за развитием событий со стороны.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит на время забыть про свой гедонизм. Сколько вы ни будете стремиться к комфорту, искать удовольствий и разных радостей, – из этого выйдет мало путного. Только деньги зря потратите, а сейчас с финансами нужно вести себя аккуратно. Ничего, аскеза еще никому не повредила, и вам для разнообразия тоже можно попробовать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Как и на прошлой неделе, сейчас Близнецам предстоит много общаться, договариваться, применять навыки ораторского искусства. Не теряйте это время, потому что после завершения этой недели так влиять на людей словом уже вряд ли получится. Так что ловите момент! Кроме вторника – в этот день лучше вести себя потише.

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