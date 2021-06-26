Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 28 июня по 4 июля

Начало недели будет тихим и спокойным – наслаждайтесь этим. Со среды начнется та еще свистопляска. Рассеянность, несобранность, иллюзии, обман, конфликты… Причем поначалу все дела встанут колом, а потом, словно компенсируя задержки, все понесется на большой скорости. Наша задача – держать себя в руках, ни с кем не ссориться и не принимать странных и импульсивных решений.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что нам делать, чтобы неделя принесла больше приятных результатов, чем неприятных.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки окажутся в центре событий. Это вас подстегнет – вам захочется стать лучшей версией себя, и вы начнете двигаться в этом направлении.

Любовь

Раки сосредоточатся на себе. Что ж – надо же когда-то и о себе любимом позаботиться. Если ваш партнер – «ваш» человек, он не станет вас пилить, а обязательно поддержит.

Финансы

С одной стороны – в финансах подстерегает куча неприятностей, и нужно держать ухо востро. С другой – удачных возможностей тоже будет предостаточно. Будьте внимательны.

Здоровье

Травмоопасный период. Повышенная утомляемость, ожоги, раны и другие травмы. Старайтесь избегать всего того, что может вам навредить.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Начало недели посвятите планированию. А потом все оставшиеся дни четко следуйте своему плану, не отступая от него ни на йоту. Соблазн сорваться, махнуть на все рукой и пуститься во все тяжкие будет крайне велик. Не поддавайтесь. Удержите себя в рамках – избежите проблем. В нынешних условиях только того и надо.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит сосредоточиться на делах семейных. Новые знакомства никакой пользы и удовольствия не принесут, зато сейчас отличное время для налаживания отношений с близкими людьми. Выяснять, кто прав, а кто нет, – так себе идея, нарветесь на ссору, а цели у вас на данный момент как раз обратные.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы будут чувствовать себя прекрасно, поскольку займутся тем, что у них получается лучше всего. Словом, Близнецам предстоит много болтать. В ораторском искусстве равных вам нет, будете заливаться соловьем. Направьте это умение в практическое русло и договоритесь с нужными людьми обо всем, что вам требуется.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам нужно продолжать гнуть линию прошлой недели – сидеть в уголочке тихо и максимально незаметно. Пока вы не высовываетесь, все проблемы и неприятности недели вас не замечают и проходят мимо, но как только вы проявите хоть малую толику яркой львиной натуры, достанется вам по первое число. Лучше уж притворяйтесь тихоней.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев мало заденут проблемы этой недели. Спокойные и уравновешенные Девы посвятят себя работе и будут правы – она требует их пристального внимания, и занимаясь рабочими вопросами, вы достигнете внушительных результатов. Астролог Офелия Айн рекомендует в пылу трудов не забывать о здоровье, оно сейчас может подвести, берегите себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам первую половину недели нужно хорошенько потрудиться, чтобы успеть сделать максимум дел. Предстоят групповые мероприятия и, соответственно, большое количество общения. А потом наступит время для завершения уже начатых дел и заслуженного отдыха. Из активности все равно ничего путного не выйдет, а отдых – это приятно.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы утомятся думать о мирском и материальном. Вас больше будут заботить возвышенные идеи и философские мысли. По возможности лучше взять отпуск и наслаждаться жизнью. Если вы собирались укатить подальше – сейчас можно это сделать, главное, чтобы к поездке все было подготовлено заранее.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Главный совет недели для Стрельцов: не начинайте ничего нового. Убывающая Луна совершенно не способствует удачному развитию новых дел. Основной темой, как и на прошлой неделе, будут финансы. Хорошо отдавать долги, закрывать кредиты, завершать какие-то финансовые обязательства.

Козероги (22 декабря — 19 января)

В начале недели на повестке рабочие и личные отношения. Во второй половине недели – никакого риска, экстрима, авантюр, афер и импульсивных решений. Вспомните, что вы домоседы и получайте удовольствие от домашних занятий и неспешного течения времени вдали от бурь этой недели.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Неделя будет напряженная. Поэтому в понедельник по возможности возьмите отгул и сбегите на свободу, чтобы никто вас не ограничивал. Так вы наберетесь сил, чтобы преодолеть эту неделю, полную ссор, конфликтов, обмана и непредвиденных обстоятельств. Держитесь, это не навсегда, скоро все изменится в лучшую сторону.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы станут чувствительными и жутко мнительными. Зацикленность на себе заставит вас думать, что вас кто-то ненавидит и притесняет или, наоборот, по уши в вас влюблен. На деле же все не так драматично и ярко, как вы себе придумали. Не делайте далекоидущих выводов, дайте себе время остыть и посмотреть на происходящее более трезвым взглядом.

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