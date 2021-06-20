Женщины-разлучницы среди знаков зодиака

Некоторые женщины бывают беспощадными, хитрыми и коварными. Они могут без всяких моральных принципов флиртовать с мужчиной и действовать крайне стремительно. Излучая положительную энергию, обаяние и пользуюсь техниками манипуляции, способны очаровать мужчину и увести его из семьи.

Шаманка, ясновидящая и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, каких представительниц прекрасного пола стоит опасаться.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Это летящая ракета, которая точно знает, какого мужчину хочет и ее не остановит наличие жены и детей. Женщина привлекает харизмой и отличным чувством юмора. Очаровывает мужчину тем, что умеет создавать уют даже в непригодных условиях.

Мужчины говорят, что с женщиной – Овном «рай и в шалаше». Женщина является по натуре хорошим психологом, умеет манипулировать мужчиной ради своей выгоды. Но есть один минус у этой женщины, она резко прекращает оказывать знаки внимание и проявлять интерес, если ее страсть угасает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Под маской «овечки» прячется роковая разлучница, которая готова пойти на все, чтобы завоевать мужчину. Эти дамы просто неотразимы и своей энергетикой притягивают мужчин. В своих поступках проявляют хитрость и мудрость. Изначально могут попросить о помощи с протекшей трубой, потом угостят чаем, расположат к себе и начнется шоу. Весы могут ненавязчиво говорить о недостатках жены или рассказать о ее секретах. С каждой встречей, она все больше будет приманивать мужчину, и он уйдет от жены.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Самая коварная представительница огненной стихии. Эта женщина кого угодно может пронзить своей стрелой любви. Она приковывает мужчин тем, что умеет выслушивать и давать дельные советы. Только проблема в том, что это натура слишком влюбчивая.

Про таких девушек говорят, что у нее сегодня — один, а завтра — другой. Для нее завоевание мужчины это способ самоутвердиться и поднять самооценку. У такой особы не возникает привязанности, она быстро переключается и находит новую жертву.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Чертовски привлекает мужчин своей недоступностью. Она из тех, чье расположение нельзя купить дорогими подарками, его можно только заслужить. Как известно, на мужчин это действует, словно красная тряпка для быка.

Женщина земного знака поражает мужчину своим умом и сдержанностью. За своей маской хладнокровия скрывает роль расчетливой разлучницы. Она может долго вынашивать план, как увести мужчину, все продумывать до мелочей и обязательно уведет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Их тактика соблазна очень проста, околдовывает своей заботой и умением терпеливо выжидать нужного момента. Рыбы располагают мужчину своей нежностью и чувствительностью. Буквально манят и завораживают представителей сильного пола своей загадочностью. Если ваш мужчин засмотрелся на такую особу, то будьте уверенны, он попадется в ее любовный капкан.

Мужчине с Рыбой всегда весело, легко, интересно, есть о чем поговорить. Кроме того, он чувствует себя рядом с ней как с мамой. Она окружает заботой и вниманием, умеет прислушиваться к словам и помогает преодолевать трудности. Оказывает положительное влияние на мужчину, сможет направить его, чтобы он добился больших высот в карьере.

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