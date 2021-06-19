Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 21 по 27 июня

Неделя предстоит очень разноплановая. Ее начало прекрасно подходит для романтики, а вот в середине лучше затаиться и переждать бурю – Венера будет в оппозиции с Плутоном. Такое положение планет указывает на внезапные и не самые благоприятные обстоятельства в финансах и любви.

Потом негативное влияние уйдет и до выходных предстоит хорошенько поработать. В конце недели душа запросит праздника – не отказывайте себе в этом.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, какие лучше действовать каждому знаку Зодиака.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам пора подумать о будущем – сейчас подходящее время, чтобы строить планы, по крайней мере, на ближайший год.

Любовь

Шикарная неделя для любви – вы само очарование. Но помните, что это не повод строить глазки в неподходящей компании, подходите к выбору партнера серьезно.

Финансы

Если вы переборете приступы лени и желания поваляться, у вас без большого напряжения получится заработать кругленькую сумму.

Здоровье

Неудачная неделя для самолечения. Если вы чувствуете необходимость в лечении, обратитесь к профессионалам, а натирание капустным листом оставьте кому-нибудь другому.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У всех середина недели сложная, а у Овнов – самый пик активности. Вы сможете разобраться во всех самых непростых вопросах, добиться успеха, организовать ремонт, пообщаться с нужными людьми. В четверг возможна острая ситуация на работе, будьте к этому головы и решайте проблемы с холодной головой.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Начало недели пройдет на ура – вам удастся все, что вы задумали, особенно в том, что касается любви и денег. Правда, потом все пойдет наперекосяк – общение, поездки, встречи, всевозможные дела. Не наломайте дров, держитесь – к выходным ситуация устаканится и все снова станет хорошо.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Важная неделя для Близнецов. В среду Меркурий выходит из ретроградного движения, и все те вопросы, которые зависли и никак не трогались с места, наконец, начнут решаться. Поэтому закатывайте рукава и вперед! Дел так много, а руки всего две! Но если вы постараетесь, то вы справитесь со всеми задачами.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит сменить привычную роль – сейчас вам нужно сидеть тихо-тихо, как мышки. Все попытки сыграть первую скрипку провалятся, и вы вместе с ними. Но не стоит сидеть и дуться, простите за каламбур, как мышь на крупу. У вас прекрасно получится все, во что вы не станете посвящать общественность.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам загорится зеленый свет. Дела сдвинутся с мертвой точки, и вы сможете приступить к претворению своих идей в жизнь. Особенно хорошо вы продвинетесь в работе. У вас обострится деловое чутье, а фирменная внимательность не подведет – вы легко обнаружите ошибки там, где они есть, и сумеете все исправить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы – известные светские персоны, и начало недели благоприятствует проявлению именно этой стороны вашей личности. Любые светские беседы окажутся удачными. На среду и четверг не назначайте ничего важного – встречи будут срываться, сделки не состоятся, свидания провалятся. Переключитесь в это время на домашние заботы.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы решат, что пора что-то менять, и начинать нужно с себя. Кто-то перекрасит волосы, кто-то запишется на фитнес, кто-то решит бросить курить. Но это только начало. У вас будет перерыв на лень в середине недели, а затем вы пересмотрите свои отношения со многими людьми и решите, с кем вам по пути, а с кем пора расстаться.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов наступило время для приведения в порядок финансовых дел. Пересмотрите свой бюджет, раздайте долги, разберитесь с кредитами, вложите деньги в прибыльное дело. Но не рубите сплеча – деньги любят счет и не любят резких телодвижений. Взвешивайте каждое решение, которое принимаете.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первые два дня недели очень благоприятны для любви – используйте это время с умом. Тем более, что потом вам станет совершенно не до романтики, вы с головой погрузитесь в работу. Это будет обижать ваших любимых людей. Астролог Офелия Айн дает совет: чтобы сохранить отношения, даже в самый тяжелый день уделяйте им хоть немного времени.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям предстоит неделя, полная трудностей и борьбы – с внешним миром и с самими собой. Согласитесь, это довольно утомительно. Неудивительно, что вам захочется сбежать подальше от всех проблем. Но знаете, может быть, в этом и будет секрет вашего успеха. В уединении вы успокоитесь и сможете сделать то, что вам действительно нужно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб ждет очень неплохая неделя. Понедельник и вторник хороши для любви, потом два дня вы смело можете посвятить общению и социализации. Оставшиеся дни можно заниматься разными мелкими заботами, отдыхать от трудов праведных, даже куда-нибудь ненадолго уехать.

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