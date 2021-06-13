Знаки зодиака, которые лучше всех целуются

Обладать обаянием и сексуальностью не только внешне, но и суметь это передать через поцелуй — могут немногие знаки зодиака. С некоторыми представителями стихий самый трепетный и долгожданный момент может подарить незабываемые ощущения.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Прирожденная яркость и харизматичность проявляется во взаимодействии с выбранным партнером. Овен возьмет вас своим напором и будет придаваться этому занятию искренне. Огненный знак подарит самый страстный и эмоциональный поцелуй.

Овны привыкли это делать горячо и ненасытно, со вздохами и легкими поглаживаниями. Их жаркие губы смогут, кого угодно свести с ума. Поцелуй будет напоминать красивую киносцену. Кажется, будто вот-вот крикнет режиссер «Стоп, снято!». Это смысл их жизни — играть роль хорошего любовника и передавать эмоции через поцелуй.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Талантливые обольстители сердец, которые обожают целоваться и делают это страстно. Этот знак сначала узнает о ваших предпочтениях, будет долго подбирать нужный момент. И, в конце концов, сделает все так, как вы себе это представляли.

Им важно учитывать пожелания партнера, чтобы поцелуй был лучшим. Они не столько думают о себе во время процесса, сколько о ваших чувствах и желаниях. Это событие будет самым запоминающимся и захватывающим.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки просто обожают целоваться и знают, как делать это правильно. Если этот знак решился на поцелуй, то точно считает вас любовью всей своей жизни. Раки не привыкли размениваться на сиюминутные слабости, они точно знают, что и чего хотят.

В поцелуе будет четко руководствоваться своему плану постепенных действий, придерживаясь тактики медленного соблазнения. Первый поцелуй будет нежным, потом Рак добавит немного страсти, на третий раз полностью раскроет себя и совместит напор с нежными действиями.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы долго изучают партнера, обращая внимание на то, что вам нравится и применяют это как оружие. Будет очень стараться, чтобы поразить своим мастерством и произвести приятное первое впечатление. Горячо и ненасытно будет целовать вас, при этом нежно трогая за части тела. Если между вами и Львом возник страстный поцелуй, то, скорее всего, дело дойдет до постели.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Иногда проявляют свою эгоистичность к людям, но без удовольствия своего партнера не отпустит. Мощные флюиды страсти окутают вас с ног до головы. Для Стрельцов поцелуй — это начло игры, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Будьте осторожны, отдаваясь во власть Стрельца. Если вы позволили заключить себя с этим знаком в долгий поцелуй, то просто так от него уже не вырваться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Серьезный и сдержанный Козерог предпочитает всю влюбленность передавать посредством поцелуя. Вы будете приятно удивлены, какими техниками языка владеет этот знак. Их поцелуй точно запомнится надолго и подарит незабываемые ощущения. Кто бы мог подумать, что такой скромный Козерог, который привык долго размышлять и философствовать, вовсе не зануда, а искусный соблазнитель!

Смотрите также