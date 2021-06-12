Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня для всех знаков зодиака

Начало недели будет очень непростым, напряжение достигнет пика. Это связано с тем, что Сатурн и Уран окажутся в неблагоприятном аспекте друг к другу. Ситуация такая: назреет вопрос, требующий срочного решения. Но для этого у большинства людей не хватит ресурсов. Казалось бы, история патовая. Делать нужно, но нечем. Не опускайте руки, ищите решение. К концу недели накал спадет, и станет куда спокойнее

Как поступать знакам Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Самое время подумать, чего от жизни хотите именно вы, а не окружающие. И заложить первый, так сказать, кирпич для строительства нового, лучшего будущего.

Любовь

Близнецы сейчас немного нарциссы – вас больше занимаете вы сами, нежели ваша половинка. Постарайтесь быть помягче, потому что ссоры вам нужны еще меньше, чем погружение в проблемы партнера.

Финансы

С деньгами у вас все хорошо – хватит и на нужное, и на просто приятное. Иногда можно и побаловать себя и близких. Главное – не увлекаться.

Здоровье

Опасайтесь солнечного удара – прикрывайте голову, ведь она вам точно еще пригодится. К тому же это прекрасный повод надеть новенький головной убор.

Раки (22 июня — 22 июля)

Начало недели ознаменуется финансовыми вопросами. Многое придется пересмотреть. В остальном неделя очень приятная. Вам захочется добавить в жизнь красоты: изящных предметов, одежды, моды, стиля и творчества. Все это войдет в вашу жизнь легко и естественно, делая ее прекраснее.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы будут активны и энергичны. Ваша главная задача – направить силы в нужное русло. Ссоры, конфликты и разрушения – плохое русло. Работа, бизнес, спорт, физический труд – хорошее. Выбирать, конечно, вам, но поверьте, от второго будет куда больше пользы. А вот дела любовные отложите на потом, в этой сфере сейчас не все благополучно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы станут публичными персонами. В первую очередь, само собой, это связано с работой. Именно в этой области вы окажетесь у руля. Будете выступать, добиваться нужных результатов, продвигаться по карьерной лестнице. Неделя хороша еще для того, чтобы вернуться к обучению, которое вы по каким-то причинам забросили раньше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неделя начнется с двух тем – с детей и творчества. Заниматься нужно в первую очередь тем, что для вас на данный момент актуальнее. Это будут самые напряженные вопросы недели. Когда вы с ними справитесь – а вы точно справитесь – дальше для вас неделя побежит легко и приятно.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов на первое место выйдут домашние заботы. Это может быть связано с ремонтом, строительством, переездом. Будьте внимательны и не забывайте о мерах предосторожности – ваш дом может оказаться под пристальным взглядом нехороших людей, не дайте вам навредить. Конец недели можете провести в тишине и уединении, как вы и мечтали.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов благоприятное время, чтобы уделить его жилищным вопросам. Но это не единственная тема недели. Подумайте над вашими отношениями, окружением, взаимодействием с коллективом. Вы поймете, какие отношения себя изжили и их пора прекратить, а с кем, напротив, можно и нужно сближаться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первые два дня – понедельник и вторник – Козерогам предстоит разбираться со сложными, требующими максимальной концентрации финансовыми делами. Со среды ситуация начнет сглаживаться, и будет попроще. К выходным станет совсем хорошо, и чем бы вы ни занимались, вас ждет удача.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Большинство Водолеев не видит необходимости перемен и ничего менять не хочет. Не будьте в этом большинстве. Перемены все равно наступят, хотите вы того или нет, потому что пришло время и они действительно нужны. Но тем, кто сопротивляется, будет тяжело, а тем, кто идет изменениям навстречу, улыбается сама фортуна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неделя обещает быть нервной. Прислушайтесь к себе. Чего вам больше хочется: пересидеть бурю в уголке или направить ее энергию на воплощение великих планов? Оба варианта имеют полное право на жизнь, и только вам решать, что вам больше подходит в данный момент.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов полно дел, особенно много их связано с коллективом. Будьте готовы, что не все ваши заботы удастся разрешить с первого раза. Самое неправильное, что вы можете сделать – махнуть на все рукой. Не отступайте – с первого раза не получится, так получится со второго, с третьего… Вы же упорные – как говорится, не мытьем, так катаньем.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам пора встряхнуться и изменить свою жизнь. Да, вполне возможно, будет трудно, но это не повод отказываться от будущего. Пусть это будут первые шаги на пути к переменам – вам это нужно. Даже если вы начнете просто со смены имиджа, например, с новой прически.

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