Какие знаки зодиака наиболее склонны к полноте

Некоторым знакам зодиакального мира стоит обратить особое внимание на свое питание и уделить время на занятия спортом. Из-за склонности вкусно и вредно поесть, могут возникнуть проблемы с лишним весом, что поспособствую ухудшению всего внутреннего состояния.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неудивительно, что лидерами рейтинга становятся Тельцы, с их-то любовью к вкусняшкам! С большим трудом могут отказать себе в «пищевом грешке». Представители этого знака зодиака часто перекусывают на ходу. Сами не замечают, как травят свой организм фастфудом, сладким или сухомяткой.

Пристрастие к высококалорийной пище оборачиваются против Тельца, награждая его лишним весом. К тому же, этот знак совсем не любит двигаться и утруждать себя физическими нагрузками, что способствует появлению дополнительного веса.

Львы (23 июля — 22 августа)

Любители роскошной жизни не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Их не останавливают советы диетолога и мнение со стороны. Львы любят сытно и вкусно поесть. Если они желают на ночь съесть сочную рульку или шоколадный торт, то точно не откажут себе. Часто они могут съесть больше, чем положено по норме, потому что склонны переедать в период грусти и хандры.

С таким пристрастием к еде не стоит удивляться второму подбородку или полным ножкам. Спасет от лишнего веса активный образ жизни. Старайтесь больше двигаться, бегать по вечерам или заниматься плаваньем. Это поможет вам избавиться от полноты.

Раки (22 июня — 22 июля)

Семейный знак точно знает, как готовить самые вкусные домашние блюда. Своих гостей всегда радуют щедро накрытым столом, чтобы и самому хорошо поесть. Рак медленно пробует каждое приготовленное блюдо, чтобы оценить, насколько вкусно получилось в этот раз. Наслаждаясь общением с гостями, Рак даже не заметит, сколько съел, что приводит к перееданию и увеличению веса.

К сожалению, многие Раки предпочитают пассивный образ жизни. Если вовремя за себя не возьмутся, рискуют приобрести лишние килограммы на всю жизнь.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Еда для Стрельцов — это повод справиться с навалившимися проблемами. Представители этого знака склонны к полноте, потому что привыкли заедать свой стресс. Главным утешителем и бункером от проблем становится холодильник. Любят много и вкусно есть, не могут пройти мимо любимого салата или десерта. Но даже с лишними килограммами Стрельцы остаются уверенными и оптимистичными. Обладают высокой тягой к активному образу жизни. Поэтому лишний вес уходит легко и незамедлительно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этому знаку необходимо учиться контролировать свое состояние. Склонны погружаться в свой мир, анализировать ситуации и долго размышлять. Слишком ранимая душа Рыб просто требует заряда от «гормона радости». Таким образом, они лечат свою душу от печали и справляются с трудностями.

Эти меланхоличные натуры, способны долго сидеть на подоконнике, любоваться природой и медленно потягивать конфеты с кофе. Причем за одну такую посиделку могут незаметно осилить пару килограммов конфет. От калорий и лишнего веса избавляются посредством долгих прогулок, спорта или танцев.

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