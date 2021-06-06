Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака

Начнется неделя с напряжения. Приготовьтесь к незапланированным тратам и, возможно, даже потере денег. А далее нужно максимально собраться, чтобы успевать за энергией недели – удача будет сопутствовать активным. Выходные окажутся приятными – хорошо отдыхать, общаться и восстанавливать испорченные на неделе отношения.

Особое внимание следует обратить на четверг – день солнечного затмения в Близнецах. Это астрособытие ознаменует собой начало чего-то нового, связанного общением, путешествиями и обучением.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, какой будет неделя для знаков Зодиака.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Сердца Близнецов потребуют перемен. Вы многое пересмотрите, поймете, что вас не устраивает, и встанете на путь изменений в лучшую сторону.

Любовь

Близнецам не до любви – вы будете полностью сосредоточены на себе. На конфликт вы не пойдете, но свиданиям, скорее, предпочтете что-то поинтереснее, например, шопинг.

Финансы

Все финансовые вопросы нужно решить до выходных, пока энергии недели позволяют справиться с самыми сложными делами. А на выходных вы предпочтете отдыхать.

Здоровье

День затмения – четверг – делает организм чувствительным и восприимчивым ко всему, что может навредить здоровью. Отнеситесь к себе бережно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам потребуется тайм-аут. Слишком много суеты вокруг, а вам нужно время в тишине, чтобы подумать. За большие и серьезные дела не беритесь – сосредоточиться на них не получится. Больше всего повезет Ракам, у которых есть верный и надежный близкий человек, который сможет вас поддержать в этот период. Выходные пройдут хорошо.

Львы (23 июля — 22 августа)

Первую половину недели не форсируйте события – спокойно размышляйте, анализируйте ситуацию, копите силы. Четверг проведите тихо, как мышки. И тогда в пятницу вы почувствуете мощный прилив сил, который позволит вам достать из вашего любимого «долгого ящика» все отложенные дела и решить их одним махом.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Личная жизнь Дев будет похожа на цветущий сад, приносящий радость и гармонию. А если вы чувствуете, что вам недостаточно цветов в вашем саду, порой нужно просто подождать – ведь каждый цветок распускается в свое время. И не забывайте ухаживать за вашими «цветами» – без ухода хорошо растут только сорняки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам на этой неделе предстоит плыть по течению. Все ваши попытки плыть против течения, а то и вовсе повернуть русло реки в другую сторону, успехом не увенчаются. Только наживете себе проблем. Побудьте философами, подстройтесь под ситуацию. И увидите, что вас несет не куда попало, а к нужному берегу.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Неделя начнется с чего-то внезапного. Что бы вы там не напредставляли, дела все равно пойдут по другому сценарию, а люди поведут себя не так, как вы предполагаете. В четверг постарайтесь не заниматься финансовыми вопросами, они могут повлечь за собой неприятности. Выходные вы проведете необычно, но будет интересно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов что-то изменится в личной жизни. Самым судьбоносным днем станет, конечно, день затмения, четверг. Перемены могут быть самыми разными – кто-то расстанется, кто-то решит пожениться, а кто-то пройдет через кризис. Необязательно все это случится прямо на этой неделе, но все предпосылки сложатся именно сейчас.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам улыбнется планета любви – Венера берет вас под свое крыло, устраняя последствия конфликтов, ссор и недопонимания. В вашей личной жизни наступит гармония, принося все больше радости день ото дня. Самыми запоминающимися и приятными окажутся суббота и воскресенье.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Первая половина недели обещает быть не слишком насыщенной событиями. А если какие-то дела и будут возникать, лучше пока держаться от них в стороне – можно наломать дров. В середине недели вас ждет яркое и важное событие. В выходные вы, скорее всего, будете работать, но это принесет много положительных эмоций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейным Рыбам на этой неделе нужно быть готовым к тому, что семейную лодку будет «штормить». Зато тем, кто в свободном поиске, путь открыт – вам предстоят приятные знакомства, флирт, общение с противоположным полом, легкие романы. Начало лета – отличное время для свиданий.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов не самая продуктивная неделя в плане работы – до затмения вам следует больше отдыхать и по возможности не решать ничего важного. Затмение принесет что-то новое: либо это будут предпосылки для будущих перемен, либо что-то изменится уже прямо сейчас. В вас проснется жажда приключений – направьте эту энергию в созидательное русло.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя начнется с накала страстей – вам захочется изменить имидж, чтобы сразить окружающих наповал. Зато во вторник наступит «откат», и вы с удовольствием погрузитесь в негу гедонизма. В четверг сложится ситуация, «прокладывающая» вам новое направление – вы научитесь чему-то новому, и это позволит вам улучшить финансовое положение в будущем.

Смотрите также: