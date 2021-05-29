У каких союзов среди знаков зодиака чаще всего рождаются талантливые дети

Многие родители мечтают родить ребенка, который в будущем сможет стать успешным в своей профессии. Благодаря удачному сочетанию союза по знаку зодиака, считают астрологи, можно воплотить мечту.

Женщина – Водолей, мужчина — Близнецы

Сочетание стихий воздуха само по себе уникально. Близнецы подпитывают энергией и мудростью Водолея. Вместе они способны на великие дела. Эти партнеры дополняют друг друга, поддерживают и передают детям свои лучшие качества.

Ребенок, который родился в союзе пары, становится всеобщим любимчиком. Его уважают друзья, педагоги и близкие люди. Обычно добивается высоких результатов в карьере, есть склонности к развитию собственного успешного бизнеса.

Женщина – Лев, мужчина — Стрелец

От женщины к малышу перейдет высокий интеллект и красота, а от мужчины он получит решительность и сложный эмоциональный характер. Паре нужно будет приложить немало усилий и терпения, что вырастить импульсивного ребенка и направить в нужную сферу.

Вкладывая свои силы и уделяя максимум внимания, родители дадут ребенку еще одну великолепную черту — возможность избегать различные препятствия или обходить их стороной. Этот союз сможет подарить миру высокоразвитого и интеллектуального человека, который сможет успешно реализовать себя в политической сфере.

Женщина – Козерог, мужчина — Весы

Главное для двух знаков – это договориться о методах воспитания ребенка. Весам следует меньше баловать, а Козерогу больше проявлять внимания и любви. В процессе своего становления личностью, ребенок будет удивлять быстротой мышления и развитием не по годам. При совместном воспитании, ребенок у этой пары вырастет бесстрашным и целеустремленным, а эти качества становятся основой для развития изначально заложенной базы. Если поддерживать все начинания чада, то он сможет стать знаменитым в любом направлении, как в творчестве или науке, так и в политике.

Женщина — Дева, мужчина — Рак

Мужчины Раки очень заботливые и становятся хорошими отцам. Дева поможет привить ребенку стремление к идеальности и умению доводить любое дело до конца. Это поможет стать хорошей основой для развития малыша в любой сфере.

Ребенок, родившийся в паре, будет легко находить нужных людей, чтобы обзавестись полезными связями, что поможет в формировании будущего. Обычно у такой пары получаются дети, которые вырастают лучшими врачами, тренерами и звездами эстрады.

Женщина – Овен, мужчина — Лев

Сочетание двух одинаковых стихий подарят младенцу творческий талант. Главное, суметь вовремя заметить наклонность и развивать. Можно сказать, что такие родители будут зачинщиками новой звезды в российском шоу-бизнесе. У малыша будут хорошо развиты вкусовые предпочтения, отличный музыкальный слух и ораторские способности.

Он будет обладать силой характера, выносливостью и умением преодолевать преграды несмотря ни на что. Если пара окутает своей любовью ребенка, не будет загонять его в рамки и сделает все, для развития таланта, то в будущем будет пожинать плоды своего труда.

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