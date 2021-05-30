Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий «поссорится» с Нептуном. Так что нам не только придется испытывать на себе прелести Меркурия с его торможением во всех делах, но и в полной мере окунуться в иллюзии, обман и мошенничество, которые принесет Нептун. А потому нам только остается быть сдержанными, терпеливыми и осторожными.

Но не все так плохо – Венера переходит в знак Рака, а это значит, что всем нам захочется домашнего тепла и уюта. Хорошо это время посвятить семье, близким людям, домашним заботам и хлопотам.

Как лучше вести себя на этой неделе каждому из знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Все важное нужно успеть в первой половине недели, когда звезды на вашей стороне. Особенно это касается того, что связано со здоровьем, модой и красотой.

Любовь

Романтические вздохи под луной сейчас не в чести. Любовные вопросы переходят в материальную плоскость – впечатляют подарки, деньги и поступки.

Финансы

Вам предстоят финансовые «качели» – от удач до провалов. Поэтому старайтесь если не семь, то хотя бы парочку раз отмерить, прежде чем отрезать. Банковский счет целее будет.

Здоровье

На этой неделе отлично себя проявят оздоровительные процедуры – вы останетесь довольны результатом.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки, все в ваших руках. Нет ничего такого, с чем бы вы на этой неделе не справились. Главное – настрой. Удача придет к вам в самом начале недели, и если вы не будете лениться, то сумеете использовать все дары благосклонной фортуны. В выходные избегайте конфликтов, вас они не порадуют.

Львы (23 июля — 22 августа)

Один в поле не воин. Именно эта прописная истина должна стать путеводной звездой для Львов на этой неделе. Работайте в группе, общайтесь с коллективом, вникайте в суть командных мероприятий. Если что-то пойдет не так – это тоже хорошо. Вы увидите, в чем проблема, и сумеете ее устранить.

Девы (23 августа — 22 сентября)

С работой у Дев беда. Ничего не клеится, ничего не складывается, переговоры не приносят результата, сделки откладываются, документы теряются… Верный знак, что форсировать события в этой сфере бесполезно, отложите все важное до лучших времен. И обратите внимание на личную жизнь. Именно там вас ждут самые приятные события недели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов, в отличие от Дев, наступило прекрасное время для деловой сферы. Продвижение по карьерной лестнице, удачные сделки, успешные переговоры, повышение зарплаты, – это лишь малая часть того, чем вы будете заниматься, и весьма успешно. Проявите свой дипломатический дар во всей красе – результаты не заставят себя долго ждать.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут решать финансовый вопрос, который даже не сами себе организовали. Скорее всего, вам придется решать проблему, возникшую по вине другого человека. Но, может быть, вам повезет, и это будут приятные денежные заботы, которые вам преподнесет какой-нибудь доброжелатель.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит быть предельно бдительными и хладнокровными в понедельник, субботу и воскресенье. Вас будут подстерегать обман, конфликты и сплетни. Зато все остальные дни окажутся просто подарком судьбы – в семье царят гармония и любовь, а финансовые дела так и горят у вас в руках, принося успех и благополучие.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Удачная неделя для планирования, финансов и деловой жизни. Сконцентрируйтесь на них. У вас получится практически все, что вы задумали. В выходные нужно вести себя тише воды ниже травы. Никаких общественных мероприятий, шумных пирушек, обильных возлияний и романтических свиданий. Их финал вас вряд ли обрадует.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Неделя обещает вам ощутимую «качку». Понедельник вы встретите в мрачном расположении духа, во вторник вам улыбнется финансовая удача, в среду захочется тишины и уединения, в четверг, напротив, вы окунетесь в гущу событий и будете много общаться, в пятницу настроение поднимется, а выходные опасны обманами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Практические дела у Рыб на этой неделе пойдут туго. Гораздо большего вы добьетесь, занимаясь чем-то для души, чем-то, связанным с красотой внешней и внутренней. Совет недели от астролога Офелии Айн: никого не обманывайте (обман откроется), занимайтесь творчеством и воплощайте свои идеи в жизнь.

Овны (21 марта — 19 апреля)

В кои-то веки внимание Овнов будет обращено на домашние дела. Ваша энергичность не позволит вам меланхолично перебирать гречку, вам захочется революции. Например, затеять ремонт. Очень хороша неделя для проведения сантехнических работ. А вот в выходные лучше сбавить обороты и посвятить эти дни отдыху.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов ждет приятная неделя, посвященная комфорту и удовольствиям. Это не значит, что вокруг вас будут бегать гурии с опахалами и кормить вашу светлость виноградом. И комфорт, и удовольствия вы организуете себе сами, и вас вполне устроит, если к вам не будут приставать какие-то там «гурии», нарушая идиллическое умиротворение.

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