Деньги, здоровье и любовь: гороскоп на лето 2021 года для всех знаков зодиака

Кажетта Ахметжанова подготовила подробный гороскоп специально для читателей Teleprogramma.pro, дала несколько инструкций к действию от звезд.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Карьера и финансы: в начале лета особое внимание уделите финансам, не растрачивайте деньги на ветер, они вам еще пригодятся для решения семейных вопросов. Ваши заслуги в работе будут отмечены в июле, возможно, предложат повышение.

Красота и здоровье: уход за кожей в летний период будет особенно эффективным. Август будет благоприятным месяцем для изменений, если вы давно хотели сделать инъекционные процедуры, но не решались — дерзайте.

Любовь и отношения: многим представителям этого знака звезды сулят помолвку. Одинокие Овны смогут встретить любовь на курорте.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Карьера и финансы: на работе ждут перемены. Вы столкнетесь с трудностями в выполнении поручения. Не стесняйтесь просить о помощи коллег или признаться в том, что вы чего-то не понимаете. Возможно повышение или смена направления деятельности. Не исключены варианты трудоустройства тех, кто к лету окажется в профессиональных поисках.

Красота и здоровье: снизьте физическую нагрузку на организм. Будьте внимательны к своему здоровью этим летом. Возможно, обострение хронических заболеваний. Значительные вмешательства в вашу внешность будут излишними. Покрасьте ногти, красиво уложите волосы, оденьтесь так, как вам нравится. Все это улучшит не только ваше настроение, но и самочувствие.

Любовь и отношения: многие Тельцы построят крепкие отношения летом. Не исключено получить долгожданное предложение руки и сердца.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Карьера и финансы: Близнецы готовы с достоинством встретить свой отпуск. Вам давно пора расслабиться и перезагрузиться. Только убедитесь, что на своем месте оставляете надежного человека, иначе после отпуска придется долго разгребать навалившиеся дела. Следите за финансами, чтобы не оказаться в критическом положении.

Красота и здоровье: старайтесь чаще бывать на природе этим летом. С большой долей вероятности в июле будет мучить головная боль. Она может возникать из-за жары, стресса, повышенного давления и просто от усталости. Находясь в душном помещении, ищите способы охладиться и всегда носите с собой бутылочку воды, чтобы тепловой удар не застал вас врасплох.

Любовь и отношения: в романтических отношениях нужно довериться партнеру. Вы выбрали достойного спутника и можете быть уверены в его верности.

Раки (22 июня — 22 июля)

Карьера и финансы: лето для вас начнется с конкуренции в профессиональной сфере. Вы хорошо знаете свое дело. Не старайтесь переплюнуть оппонента, это только приведет к стрессу. В июле Раков озадачит финансовое положение, вам захочется зарабатывать больше. Некоторые представители отважатся начать новое дело.

Красота и здоровье: особое внимание в летний период уделите своему телу. Для вас это хорошее время, чтобы заняться спортом. На пользу пойдут водные процедуры. Вы почувствуете себя бодрее, здоровее и красивее.

Любовь и отношения: В начале июля могут вспыхнуть страстные отношения, они не обещают быть долгими, хоть и станут одними из самых страстных в вашей жизни.

Львы (23 июля — 22 августа)

Карьера и финансы: в начале лета вас ждут небольшие финансовые трудности, связанные с отпуском, но уже во второй декаде вы улучшите свое положение.

Красота и здоровье: вам стоит избегать каких-либо изменений в себе в ближайшее время. Оставьте все, как есть, лишний раз не экспериментируйте.

Любовь и отношения: с большой вероятностью в начале лета холостых Львов настигнет любовь. Семейным же — нужно постараться не допускать в свою пару третьих. Кто-то постарается испортить вам жизнь и посягнуть на ваше счастье. Не опускайте руки и боритесь до победного.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Карьера и финансы: вы можете неплохо улучшить свое материальное положение. Главное, не теряйте хватку и всегда ищите новые пути для развития своего дела. Совсем скоро вы увидите, что способны на многое.

Красота и здоровье: секрет вашей красоты заключен в хорошем настроении. Чем чаще будете улыбаться, тем обаятельнее будете выглядеть. Никакая косметика и никакие процедуры этого не заменят.

Любовь и отношения: в начале лета в любовных отношениях ждет затишье. В семейных парах будет царить гармония. Но к началу августа все изменится, возможно, вспыхнут ссоры из-за вмешательств в отношения со стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карьера и финансы: стабильность — признак мастерства. Этим летом Весам не стоит ожидать существенных изменений. В карьере и финансах все будет неизменно.

Красота и здоровье: велика вероятность травм, если вы любитель активных видов спорта, особенно горных, то лучше все-таки поберечь себя.

Любовь и отношения: в любви ожидаются перемены. Судьба приготовила вам подарок, одинокие Весы смогут влюбиться до беспамятства.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Карьера и финансы: вам будет очень полезно найти себе помощников или хотя бы единомышленников. Таким образом, вы значительно ускорите рабочий процесс и добьетесь результатов, которые не могли ожидать даже в самых оптимистичных прогнозах. Время на отпуск этим летом может не хватить. Многим Скорпионам удастся улучшить свое материальное положение к концу лета.

Красота и здоровье: избегайте переутомления. Если сильно устанете — не пренебрегайте массажем и расслабляющими ваннами. Все это поможет вам сохранить не только силы, но и красоту.

Любовь и отношения: середина лета готовит для Скорпионов новое знакомство. Даже если оно не принесет вам интереса, вы сумеете деликатно дать понять об этом человеку.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Карьера и финансы: отличное время для творческих занятий. А вот рутинная профессиональная деятельность явно не обещает вам успеха. Если у вас нет каких-то талантов и склонностей — есть смысл попытаться их развить.

Красота и здоровье: вы можете набраться сил, если будете тянуться к естественным источникам энергии — растениям, воде, земле, общаться с животными. Все это позволит вам вернуться к внутренней гармонии и ощутить приток сил.

Любовь и отношения: в любви все будет складываться в вашу пользу. Вам удастся получить желаемое без усилий. Стрельцы в паре задумаются о переходе отношений на новый уровень.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Карьера и финансы: ваши пробивные навыки обеспечат успех в профессиональной сфере. Не экономьте на себе — чем больше отдаете финансов, тем больше их будет приходить к вам. Дела будут идти своим чередом и не потребуют сильных нагрузок.

Красота и здоровье: вам пойдет на пользу отдых на море, солнечные ванны и климат океана. Так что если отправляетесь в отпуск, то выбирайте именно такие места. Так, вы сможете отдохнуть душой и телом. Будьте аккуратны на солнце и не загорайте без защитного крема.

Любовь и отношения: в середине июля может завязаться интересное и перспективное знакомство. Сначала вы заинтересуетесь в человеке как в друге, а уже позже разглядите в нем возлюбленного.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Карьера и финансы: по возможности избегайте рисков в профессиональной сфере. Открытие бизнеса этим летом — не лучшая идея. Будьте бдительны, и тогда удача окажется на вашей стороне. Не стоит совершать крупные покупки в летний период. Велика вероятность, что вы купите некачественную или ненужную вещь за большие деньги.

Красота и здоровье: отличное время для ухода за волосами, бровями и ресницами. Уход за этими частями тела поможет внести важный декоративный акцент в вашу внешность и составить гармоничное целое со всем вашим образом.

Любовь и отношения: вам стоит разобраться в своих отношениях. Возможно, пора взять паузу, чтобы показать себе и партнеру, насколько вы важны друг другу. После перерыва все станет более понятным.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Карьера и финансы: начало лета огорчит вас большими финансовыми потерями, это даст стимул и хороший толчок, чтобы проявить себя в другой сфере. Но не забывайте советоваться с единомышленниками и заниматься бизнесом с должной долей осторожности.

Красота и здоровье: ваша внешность будет сильно зависеть от того, как вы сами будете воспринимать себя. Полюбите себя и все наладится.

Любовь и отношения: этим летом вам будет не до любви. Возможны ссоры в семейных отношениях, постарайтесь решить проблемы с партнером совместными усилиями.

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