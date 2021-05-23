Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для всех знаков зодиака

На этой неделе нам предстоит пережить лунное затмение, к тому же в свои права вступит ретроградный Меркурий. А это значит, что ждут нас всевозможные препоны, проволочки и другие неприятности, испытывающие наше терпение на прочность. К тому же обман и иллюзии помешают нам трезво мыслить.

С другой стороны – произойдет переоценка ценностей, мы сможем избавиться от «пережитков прошлого», освобождая место под нечто новое и прекрасное.

Что делать, чтобы подводные камни и быстрые течения не сбили с ног – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Все-все дела нужно закончить до выходных. В выходные дела начнут тормозить, а вас ведь это так раздражает. Так что лучше успеть сделать все заранее.

Любовь

Вы будете очаровательны. Ваша привлекательность просто зашкаливает, так что любовные приключения обещают быть яркими. Главное – не забывайте про осторожность.

Финансы

Вам захочется неистово кутить, а надо работать и внимательно следить за финансами. «Аттракцион невиданной щедрости» – совсем не то, что вы можете себе позволить.

Здоровье

Как бы банально это ни звучало – берегите здоровье. С вашим ритмом жизни это очень важно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Среда – самый напряженный день в неделе. Если есть такая возможность, лучше всего провести его дома, чтобы быть подальше от неприятностей. В остальном неделя неплоха. Она потребует от вас много сил, особенно физических. Поэтому постарайтесь не подорвать здоровье – оно вам точно пригодится для всех этих дел.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы подумают, что неплохо было бы привнести в жизнь что-то новое. Например, почему бы не затеять дома ремонт. Идея прекрасная, главное – ограничьтесь чем-то вроде новых обоев, плинтусов и штор. Можете поменять какую-нибудь мебель. Но вот грандиозные идеи по сносу несущей стены лучше оставить, сами понимаете.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Личная жизнь Дев окажется на виду. Может быть, это будет публичное проявление чувств, а может, у вас роман с известным человеком – тогда любовь точно не получится скрыть. Важно только не очароваться первым встречным – такое тоже возможно. Но это ведь не в вашем стиле, не будьте легкомысленными – и все будет хорошо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начало недели ознаменуется для Весов финансовой удачей. Обязательно воспользуйтесь возникающими шансами, пока фортуна на вашей стороне. Не пожалеете. А вот в общении с людьми стоит быть поосторожнее – в будущем они могут сильно вас разочаровать. В выходные избегайте шумного общества, оно вас будет утомлять.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам нужно избегать бурной деятельности – больше молчите, выжидайте, копите силы и собирайте информацию. И ни за какие коврижки не влезайте в финансовые авантюры. Сейчас лучше иметь поменьше дел с деньгами, особенно если вопрос касается каких-то важных решений. Отложите на более благоприятные времена.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам тоже нужно следить за деньгами, чтобы они не утекали сквозь пальцы. У Стрельцов это не слишком хорошо выходит, но придется постараться. Больше времени проводите в уединении, занимаясь незаметными стороннему глазу, но важными для вас делами. Саморазвитие и творчество вполне подойдут.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги станут чувствительными – вам захочется пригреть всех сирых и убогих. Не поддавайтесь мимолетной жалости – после пожалеете о своих решениях. И будьте осторожнее с тайнами. Шила в мешке не утаишь, и наружу могут выплыть неприглядные секреты. Больше анализируйте, отдыхайте, восстанавливайте душевные силы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев словно окутает туман – иллюзии, недопонимание, обман. Не самое хорошее время для доверчивых. Не верьте никому на слово, все проверяйте, важные решения перенесите на период, когда туман рассеется. К концу недели игры в кошки-мышки вас порядком утомят. Позвольте себе отринуть условности и быть самими собой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб на повестке дня работа. Ее окажется много, к тому же дело может осложниться самыми разными проблемами, у самых невезучих – вплоть до увольнения. Держите ухо востро, судьбоносных решений не принимайте, не давайте обвести себя вокруг пальца. У осторожных людей неделя пройдет без неприятных последствий – а это уже немало.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны почувствуют, что нужно срочно что-то менять, ведь сил для этого будет хоть отбавляй. Главное, на этом пути не решить, что вон тот незнакомый красавчик – ваша судьба, ради которой можно бросить все, а та волшебная незнакомка – точно лучший спутник для побега на край света. Поверьте, это не так.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам предстоит миллион финансовых хлопот. Астролог Офелия Айн предупреждает – никаких кредитов, долгов, займов и прочего. Здесь вас ждут путаница, задержки, неверная информация. И все это может печально закончиться. Если очень нужно разобраться с какой-то работой – выделите под это дело субботу. Это самый благоприятный день.

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