Астролог назвала самые редкие знаки зодиака

Астролог Александра Харрис проанализировала статистику рождаемости. Ей удалось выяснить, что в последние несколько лет на свет появлялись редко: Змееносцы, Водолеи, Скорпионы и Козероги. Причиной низкой рождаемости с ноября по март — является зачатие детей в январе-феврале. Это время, когда активность гормонов находится в «спящем» состоянии.

Змееносцы

Змееносец считается уникальным и самым редким знаком зодиака в мире. Солнце проходит сквозь созвездие с 30 ноября по 17 декабря. Если остальные двенадцать знаков известны с древних времен, то о Змееносце заговорили уже современные астрологи.

Древние астрологи составили зодиакальный круг и точно описали 12 знаков. Однако считается, что изначально их было 13. Но поскольку зодиакальный круг с 13 знаками не укладывался в стройную концепцию, из общего списка исключили один.

Змееносцев считают особенными, так как их главное умение — перерождаться, становиться другим человеком. Он запросто может в один день поменять все в жизни и порвать с прошлым раз и навсегда. Если на своем пути вы встретите человека под этим знаком, то готовьтесь к большим переменам в жизни.

Водолеи

Именно Водолеи являются прирожденными проводниками прогресса. Это даже логично, если учесть, что этот знак часто называют гениальным. Считается, что рожденные под этим созвездием обладают мощными данными и обязательно привносят в мир что-то новое в разных отраслях.

Скорпионы

Этот знак зодиака встречается редко. Они обладают сильным шестым чувством. Скорпионы всегда стараются сначала думать, а потом делать, поэтому их причисляют к самым умным знакам. Сами же представители харизматичные, индивидуальные и наделены сильным энергетическим полем. Скорпион очень упрямый, он не принимает отказов. Все в этом мире должно быть так, как он хочет.

Козероги

Козерог — тоже один из самых редких знаков зодиака. Они наделены невероятной силой характера и стремлением к лидерству. Рационализм и терпеливость делают его сильным. Козероги имеют уникальные взгляды на жизнь. Представители этого знака способны с достоинством принимать жизненные неурядицы, находя в любой ситуации положительные стороны. Этот с виду строгий и сдержанный человек обладает невероятным магнетизмом.

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