Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для всех знаков зодиака

Эта неделя будет не хуже, чем предыдущая. Она сулит перемены к лучшему, удачу в делах, проявление лидерских качеств, большое количество продуктивного общения. Без подвоха, конечно, тоже не обойдется – в конце недели нас могут подстерегать иллюзии и обман, нужно быть осторожными, не принимать ничего на веру и избегать финансовых рисков. В остальном – это весьма приятный период.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, что делать знакам Зодиака, чтобы использовать возможности недели по максимуму.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Первую половину недели Тельцам стоит заняться обучением, развитием, планированием. Оставшуюся часть недели посвятите решению практических вопросов.

Любовь

В любовной сфере сейчас слишком много легкомыслия и импровизации, а вам такое не по душе. Поэтому вы больше будете обращать внимания на то, в чем разбираетесь –материальную сторону отношений.

Финансы

Возможны крупные финансовые удачи, важно только избегать авантюр и не тратить больше, чем вы можете себе позволить.

Здоровье

Хотели с понедельника начать ходить в спортзал, сесть на диету, бросить вредную привычку? Поздравляем – это тот самый понедельник! Дерзайте.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы по-прежнему много общаются, договариваются, убеждают. И здесь важно не перестараться и не заливаться соловьем о том, чего еще на самом деле нет. Тогда все получится. Но неделя хороша не только для этого. Если вы, например, задумались, а не изменить ли вам имидж – сейчас самое время.

Раки (22 июня — 22 июля)

Жизнь бьет ключом – и все по голове. Вы энергичны, даже чересчур, и это приводит к раздражительности и конфликтам. Поэтому романтику и дипломатические переговоры отложите на потом. На этой неделе лучше посвятите себя физическим нагрузкам и делам, в которых нужны смелость и напор.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы наконец-то снова в своем любимом амплуа! Лидеры, руководители, сияющие звезды. У вас хватит сил и целеустремленности, чтобы добиться чего угодно. Важно при этом не забыть, что хоть вы играете роль первой скрипки, но без остального «оркестра» прийти к желаемому результату будет очень затруднительно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам пойдет на пользу уединение – «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» можете и не переезжать, но куда-нибудь укатить подальше от людей стоит. Хотя бы на дачу. И по возможности все вопросы решать удаленно. Впрочем, путешествия вам тоже подойдут. И не теряйте бдительности, чтобы избежать обмана.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут поспорить со Львами по части лидерства – на этой неделе Весы явно выйдут из чьей-то тени и вырвутся вперед. Но вам не составит труда остаться командным игроком – вы знаете, как много значит коллективная работа. Удачный период, чтобы знакомиться с нужными людьми и договариваться о важных для вас вещах.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы – главные счастливчики этой недели, вас под крыло взяла сама госпожа удача. И даже если вдруг ситуация явно складывалась не в вашу пользу, вы сумеете обернуть ее себе во благо. Единственное предостережение от астролога Офелии Айн – постарайтесь на этой неделе не иметь дел с чужими финансами и остерегайтесь вкладывать деньги в чужой бизнес.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Совет Стрельцам: не обещайте того, чего не сможете выполнить. В остальном же – вам показаны путешествия, поездки, общение с людьми из других стран. А также – здоровый образ жизни. Даже если вы сомневаетесь, что у вас получится изменить привычки на более полезные, хотя бы попробуйте. Вот увидите – вам понравится и все у вас получится.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У Козерогов тоже все весьма неплохо. Вы сможете успешно решить серьезные вопросы, с которыми вам нужно было обязательно разобраться. А еще вы осознаете, что стабильность – это прекрасно, но и перемены вас ничуть не пугают. Вы поймете, что делать, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, и начнете действовать по этому плану.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи займутся «наведением мостов» в отношениях. Это могут быть и любовные отношения, и деловые, и финансовые, и семейные, – любые. Все зависит от того, какая сфера жизни сейчас для вас важнее. Впрочем, даже среди праведных трудов всегда найдется место празднику, и вы обязательно найдете время для отдыха и развлечений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Первая половина недели подходит для решения «внешних вопросов» – общения, работы, поездок, обучения. Затем ситуация изменится, и вашего пристального внимания потребуют семейная жизнь и домашние хлопоты. Посвятите себя домочадцам – вам не нужны гости, побудьте в узком семейном кругу, почувствуйте покой и гармонию.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Уж вам-то это объяснять не надо. Поэтому не ждите милостей от природы, берите жизнь в свои руки и не давайте себе раскиснуть. Отличное настроение – ключ к победе! Неделя обещает принести много отличных возможностей, и вам по плечу любые свершения, главное – настрой.

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