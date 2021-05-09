Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака

Неделя нас не разочарует. Будет много хорошего, откроются большие возможности для перемен. В этот период нужно заниматься саморазвитием, обучением, решать финансовые вопросы, строить и укреплять отношения. Надо столько всего успеть! Но в этой гонке нельзя нестись к своей цели, не делая остановок, это слишком большая нагрузка. Поэтому обязательно давайте себе время, чтобы отдышаться, подумать, набраться сил. Находите минутки для простых удовольствий. Это позволит не перегореть и завершить неделю очень и очень успешно.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, как себя вести каждому знаку Зодиака, чтобы все прошло просто великолепно.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Плодотворная неделя, вы многое успеете сделать и будете довольны результатом своей работы. Не забудете и о житейских вопросах, и о саморазвитии.

Любовь

Вы зациклены на себе, и разбираться в заботах партнера вам не захочется. Это хорошая тактика, если вы хотите разорвать отношения. Если нет – уделите ему хоть немного внимания.

Финансы

Деньги сами идут к вам в руки – ваша задача не упускать их. Вы ведь и сами считаете, что упускать такие богатые возможности – просто грех.

Здоровье

Вероятно, вы мечтаете о пирушках, развлечениях и возлияниях. Поберегите здоровье. В эти майские деньки лучшее развлечение – это спорт, поверьте.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы окажутся в центре внимания и будут вовсю проявлять свое ораторское искусство. Общение – ваш конек, вы многого добьетесь. Тем лучше, что неделя подарит вам как многочисленные переговоры и «выступления», так и время все хорошо обдумать, отдохнуть и перевести дух. У вас прекрасно получится чередовать труды и отдых.

Раки (22 июня — 22 июля)

Неделю вы начнете кое-как – ни сил, ни желания чем-либо заниматься. Но после вы воспрянете – энергия будет прибавляться как по волшебству, к концу недели и вовсе переполнит вас до краев. Вы сможете горы свернуть, главное, направить энергию в нужное русло. Чтобы этими «горами» были на склоки и травмы, а великие деяния.

Львы (23 июля — 22 августа)

Хорошая неделя для работы. Вам будут приходить в голову гениальные идеи. Впрочем, и совсем не гениальные тоже, так что вам предстоит еще отделить зерна от плевел. И когда вам это удастся, вы сможете легко воплотить свои самые смелые задумки в жизнь. В этом вам поможет целеустремленность и вера в победу.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев работа на первом месте. Благоприятный период для того, чтобы добиваться ваших целей. Любовь окажется где-то на заднем плане, но не забывайте о ней совсем – с середины недели начинается очень хорошее время для новых знакомств, улучшения отношений и даже переходе на новый уровень.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, у вас наступает отличное время для финансовых дел. Вы будете зарабатывать, тратить, инвестировать, вести переговоры. Это непросто, напряжение будет высоко, но оно того стоит. Главное, давать себе передышки, чтобы к концу недели не вспыхнуть, как спичка, и не сжечь все вокруг.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут чередовать деловую жизнь с жизнью личной. Придется балансировать между ними, уделяя время и тому, и другому. Не самая легкая задача, но вы справитесь. В обеих сферах возможны очень важные знакомства и связанные с ними значительные перемены.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы почувствуют дуновение ветра перемен. Он позовет их в дорогу, в дальние дали, в путешествия. Что ж, вы засиделись на месте, самое время развеяться. Если не получается сию минуту, у вас впереди еще три месяца, на которые вы можете запланировать поездку. А готовиться начинайте уже сейчас.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Если в понедельник у вас выходной – посвятите его гедонизму. Получайте удовольствие от вкусной еды, прогулок в красивых местах, удобной одежды, материальных радостей. Наберетесь сил для оставшейся недели. А она принесет вам много нового, и вам предстоит быстро реагировать на все новые ситуации.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев ждут самые разные перемены, возможны переезды, авралы на работе. При этом, как бы странно это ни прозвучало, лучше всего решать большинство дел из дома. Домашних хлопот тоже будет много. Не отмахивайтесь от них – семейные заботы сейчас имеют большое значение. К тому же они принесут вам удовольствие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит заняться самообразованием – хорошее время для учебы, получения новых знаний, работы со всевозможной информацией. Астролог Офелия Айн также советует много времени посвящать семье и второй половинке. Именно в гармоничных отношениях и любви вы будете черпать силу.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам предстоит хорошая неделя. Удача вам сопутствует: сейчас самое время договариваться о важных для вас вещах. В середине недели можно рисковать и больше импровизировать. Финансовые и карьерные вопросы решаются благоприятно для вас, стоит только приложить немного усилий.

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