Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для всех знаков зодиака

На этой неделе многим покажется, будто бы мир очнулся ото сна и все снова пришло в движение. Общения предстоит много, хотя будет оно по большей части бестолковым и бессмысленным, а мы станем эмоционально неустойчивыми. Но если получится расслабиться, то неделя окажется очень даже приятной.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что делать, чтобы начало мая прошло на ура.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Начало недели обещает быть непростым. Надо его просто пережить. К среде вам полегчает, и вы будете буквально блистать.

Любовь

Любовь выйдет на первое место. Любить и быть любимым – вот что самое важное для Тельцов на этой неделе. И вы все для этого сделаете.

Финансы

Если бы вы не были так расслаблены, вы могли бы разбогатеть. Впрочем, ваше чутье будет на высоте, и в финансовую яму вы не упадете. Главное – не сорите деньгами.

Здоровье

Здоровье – штука хрупкая, берегите его. Конец недели благоприятен для начала оздоровительных курсов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам можно «выходить из сумрака». Период затворничества завершен, и теперь вам так и хочется всласть наговориться. Какое-то общение действительно окажется крайне полезным, а какое-то станет просто бесполезной тратой сил. Но вы будете рады вернуться в строй с новыми силами.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки немного не в себе – будете раздражаться из-за мелочей, а из-за более крупных нестыковок и вовсе можете превратиться в фурию. Не надо так нервничать. Вас спасут физические нагрузки и отсутствие посторонних людей в вашем личном пространстве. Уж что-что, а это вы можете организовать.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит выполнять за кого-то его работу. Постарайтесь ее сделать быстро и по возможности без отвращения. Есть вероятность, что это поможет вам в будущем. Главное помнить, что инициатива бывает наказуема, и не высовываться. А в выходные можете позволить себе расслабиться и куда-нибудь съездить.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы работают не покладая рук. Что ж, у Дев всегда много дел, но Девам хватает сил, чтобы со всеми ними справляться. Офелия Айн дает вам совет: будьте крайне осторожны с деньгами. А также избегайте экстрима – любые экстремальные ситуации вам на этой неделе не по плечу, берегите себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а потому ввязываться в авантюры и принимать чересчур выгодные предложения не стоит. Особенно когда речь идет о деньгах, а вам обещают златые горы. Будьте спокойны и благоразумны. Это именно тот случай, когда лучше синица в руке, чем большие неприятности.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам нужно быть внимательными и осторожными – вы же знаете, как бывают ненадежны люди, и как они умеют подвести в самый неподходящий момент. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Такая тактика принесет свои плоды, и неделя окажется вполне успешной.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит вспомнить, что скромность – не порок. Поменьше болтайте, поменьше распространяйтесь о своих победах, и тем паче – о планах. И помните, что транжирой быть приятно, но чревато большой дырой в кармане. Вам такая дырка ни к чему. В остальном же неделя обещает быть более чем замечательной.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам больше захочется отдыхать, чем работать. Но, увы, сначала придется как следует потрудиться, даже если это окажется утомительным занятием. Так что начало недели вы проведете в трудах и заботах. А потом можно немного расслабиться и посвятить время семье. Только не сидите в четырех стенах – вам давно пора развеяться.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям тоже нужно следить за своими финансами и не тратить их на что попало. А такой соблазн непременно появится. Избавляйтесь от хлама, наводите порядок в делах, если кому-то что-то должны – верните. И постарайтесь устроить себе хотя бы небольшое путешествие, оно пойдет вам на пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам не стоит хвастаться. И деньгами не разбрасывайтесь, даже если очень захочется. А еще знайте, что ваше настроение, как и успех этой недели, в ваших руках. Сторонитесь тех, кто ведет себя агрессивно и портит вам жизнь. Выбирайте людей, с которыми вы растете над собой и чувствуете себя прекрасно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, наконец, могут выдохнуть – они перестанут чувствовать, что словно вязнут в смоле, дела пойдут вперед. Правда, вы будете слегка на взводе, и этим можете испортить весьма благоприятные моменты. Чтобы сбросить напряжение, выберете что-нибудь более нейтральное, чем споры и ссоры. Например, долгие прогулки или спорт.

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