Знаки зодиака, которым срочно пора в отпуск

Телец

Сейчас вероятны проблемы с деньгами, личной жизнью и доверием, поэтому, если у вас найдется возможность сбежать в путешествие и отвлечься — лучше ей воспользоваться. Чувство неудовлетворенности всплывает на поверхность. Выбираться из неблагоприятной ситуации поможет отдых. Сейчас самое время, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок, заниматься духовными практиками — такими как йога и медитация, а также посетить психотерапевта.

Рак

Этот месяц, когда Солнце проходит через знак Тельца, позволит вам почувствовать связь со своей земной жизнью, ее многочисленными оттенками и радостями, так что отправиться в отпуск именно сейчас будет очень мудрым решением. Вы можете снова прикоснуться к важному. Это особенно заметно перед лунным затмением 26 мая. Пришло время получить новые впечатления. Проводите время на природе.

Стрелец

Пришло время облегчить психологическую нагрузку, а также прояснить свои установки и потребности. Сейчас самое время проанализировать текущую жизненную ситуацию и предсказать события будущего, для этого вам нужны тишина и уединение, поэтому отправиться в путешествие сейчас самое время. Погрузиться в самоанализ на шезлонге у бассейна вам будет проще и приятней.

Водолей

Будьте осторожны, не сделайте ставку не на ту лошадь в мае. Не тратьте свое время и силы на то, что изменить невозможно. Скептически относитесь к тому, что потенциальные работодатели льстят вам, чтобы вы приняли предложение. Избегайте ненужной нагрузки на свое тело, поскольку в этот период вы быстрее истощаетесь, особенно те, кто родился в первую неделю февраля.

Рыбы

Май 2021 года — это один из периодов времени, когда нужно проявлять осторожность при принятии важных решений, особенно в середине месяца. Сейчас лучше взять перерыв в работе и заняться собой, а еще лучше вовсе спрятаться от повседневности! Вы более уязвимы и легковерны, поэтому сейчас вас могут обманывать и использовать в своих интересах. Берите отпуск и собирайте чемоданы!

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