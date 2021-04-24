Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не самой продуктивной. Много недопониманий, напряженная атмосфера, желание поспорить, посплетничать и поскандалить… Самым лучшим решением будет уехать подальше и разговаривать поменьше.

Однако если сбежать на край свете не получается, Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как выйти из этой ситуации, отделавшись малой кровью.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя не обойдется без волнений и трудностей, но в целом она будет весьма неплоха. Вас ждут приятные события и благоприятные возможности.

Любовь

Прекрасная неделя для любви. Единственное предостережение: не идите на поводу у провокаторов, они хотят вас сбить с пути истинного.

Финансы

В плане финансов неделя плодотворна. Главное, не давать никому засовывать длинный нос в ваши дела – вы и без чужих носов отлично справитесь.

Здоровье

Середина недели может принести недомогания. Не переутомляйтесь, не переедайте и воздержитесь от алкоголя.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Чем меньше на этой неделе Близнецы контактируют с внешним миром – тем лучше. Ссоры, конфликты, недопонимания и другие «прелести» настроения вам точно не поднимут. А вот если побыть в тишине и уединении, заняться творчеством, думать о прекрасном – все эти треволнения обойдут вас стороной.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно забыть о сплетнях, даже есть у вас сил нет, как хочется перемыть кому-нибудь косточки. Даже если этот «кто-то» заслуживает того, чтобы ему перемывали кости. Предпочтите уединенные занятия или спорт. В здоровом теле – здоровый дух. Не забывайте об этом.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов нарастает напряжение в отношениях. Увы, для личной жизни эта неделя очень неудачна. Что делать? Не давать волю чувствам. Иначе или в любовный треугольник вляпаетесь, или разругаетесь с половинкой так, что и вовсе расстанетесь. Если разрыв отношений не входит в ваши планы – держите себя в руках и не поддавайтесь злости.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Если все прошлые недели у Дев было мало возможностей удачно начать новое дело, то сейчас – самое время. Это именно тот случай, когда намерение начать новую жизнь с понедельника имеет все шансы реализоваться. А чтобы ваши дела пошли совсем хорошо, астролог Офелия Айн советует вам не ввязываться в конфликты и не собирать сплетни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неделя чревата для Весов не то чтобы нервными срывами, но придется постараться, чтобы, как говорят, «соблюдать баланс» и не позволять эмоциям перехлестывать через край. Ваше главное оружие – непоколебимое спокойствие. Сумеете его достичь – и сложности этой недели вам не смогут навредить.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам, как и многим, захочется нырнуть в омут какого-нибудь конфликта, провокации или очень сомнительной аферы. И вам, как и всем остальным, делать этого настоятельно не рекомендуется. Можете неосторожным словом или действием испортить себе репутацию. Оно вам надо?

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Иногда Стрельцы грешат тем, что много обещают, но выполнять обещания не торопятся. Сейчас такое поведение выйдет вам боком. Не бросайте слов на ветер. Обещали – выполняйте. А еще лучше – и вовсе ничего не обещайте. На этой неделе правильнее молчать и не говорить громких слов.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Будни Козерогов пройдут под девизом «вижу цель – не вижу препятствий». И правильно. Как только от цели отвлечетесь – вас сразу вовлекут в ситуацию, которая будет вам неприятна. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Зато выходные позволят вам расслабиться – все, что вы затеете в выходные, скорее всего, получится исполнить.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Спокойствие, только спокойствие. Будете тише воды и ниже травы – сумеете свести к минимуму проблемы, которые, увы, будут сыпаться вам на голову. И чем невозмутимее вы будете, тем меньше они вас заденут. Пропускайте неприятные эмоции мимо себя, не давайте им проникнуть в вашу голову.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам будет попроще, чем другим знакам Зодиака. Если прошлая неделя была успешна и вы многого добились, то и на этой можете продолжать в том же духе. Если же предыдущая неделя прошла ни шатко ни валко, разворачивать бурную деятельность нет смысла, просто спокойно плывите по течению, до новых благоприятных возможностей.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам предстоит неделя, где они ступят на непривычный путь: ваши интересы будут направлены не на покорение мира, а на дела тихие, семейные, домашние. Понятное дело, вам возиться на кухне и посвящать себя бытовым хлопотам не очень интересно, но когда-то же нужно этим заниматься. А неделя как раз этому благоприятствует. Пользуйтесь.

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