Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля для всех знаков зодиака

Солнце переходит из знака Овна в знак Тельца. А это значит, что атмосфера изменится: станет более спокойной, медленной, словно бы тягучей. Нужно будет отдавать предпочтение не спонтанности и активности, а продуманным действиям. Не будем торопиться. Конечно, одним знакам Зодиака такие перемены будут как кость в горле, другим придутся по сердцу. Кто из знаков к какой категории относится и что делать – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

На вашу улицу медленно, но верно приходит праздник. Суета отступает, вы почувствуете, как атмосфера становится более спокойной и комфортной.

Любовь

Хорошая неделя для любви. Могут разрешаться застарелые проблемы, а если вы «счастливый» участник любовного треугольника – треугольник, скорее всего, прекратит существовать.

Финансы

В начале недели стоит проявлять осторожность и осмотрительность. В целом неделя очень благоприятна для финансовой сферы и для работы.

Здоровье

Хотя кажется, что весна вступила в свои права, это не значит, что о респираторных заболеваниях можно совсем забыть. Не теряйте бдительности.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецов не порадует переход Солнца в знак Тельца – все замедляется, а подвижным и деятельным Близнецам это не по душе. Не планируйте на эту неделю ничего значительного. Занимайтесь рутиной, сейчас важнее стабильность, а с рационализаторскими идеями нужно погодить – из них пока ничего путного не выйдет.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки могут выползать из своих норок и раковин – буря завершилась, и перед вами открывается чудесная россыпь самых разных благоприятных возможностей. Поэтому не зевайте и ловите момент, пока фортуна к вам благосклонна. Тем более, что вы можете заниматься делами в том ритме, который вам подходит.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы злятся – все работает медленнее, чем им бы того хотелось. Напрасно вы сердитесь и пытаетесь «разогнать» все то, что замедлилось. Ускориться не получится, а все испортить вы можете запросто. Согласно поговорке, если вы не можете изменить ситуацию – измените свое отношение к ней. Воспринимайте это время как передышку перед новыми свершениями.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Настроение у Дев планомерно улучшается по мере того, как заканчивается период импульсивности и быстрых действий. А это значит, что неделю вы проведете, в основном, в приподнятом настроении. Неделя обещает быть более чем приятной. В любви можете проявлять инициативу, особенно хорошо для романтики подходит конец недели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неделя чревата для Весов не то чтобы нервными срывами, но придется постараться, чтобы, как говорят, «соблюдать баланс» и не позволять эмоциям перехлестывать через край. Ваше главное оружие – непоколебимое спокойствие. Сумеете его достичь – и сложности этой недели вам не смогут навредить.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Дела сдвинутся с мертвой точки. Все, что не получалось в предыдущие недели, наконец-то, начнет получаться. Вам станет проще находить общий язык с окружающими и договариваться с ними. Возможно, вы поймете, что пора что-то менять в отношениях. Сейчас нужно хорошенько все обдумать, а для решительных действий в любви еще не время.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам пора взять тайм-аут. Поразмышлять, что-то переоценить, подумать о смене подхода к каким-то делам. Тем более, что для кавалерийского наскока неделя не подходит, и вы только, как говорится, зазря пообломаете копья, а результата не добьетесь. Не спешите, получайте удовольствие от спокойствия и предсказуемости происходящего.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов не должны обмануть намечающиеся положительные тенденции. Они, безусловно, положительные, однако неделя не подходит для новых начинаний. Правильнее будет заняться «хвостами» и завершать то, что в предыдущий период буквально встало колом и не двигалось. Это у вас получится просто великолепно.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям покажется, что на всех обрушилось проклятие Вавилонской башни – вроде бы, все разговаривают, но никто никого не понимает, словно все говорят на разных языках. Простой неделю, конечно, не назовешь, и понимания с окружающими у вас будет и вправду немного. Но не отчаивайтесь. Поверьте, эти трудности ненадолго.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы испытают облегчение – жизнь входит в нормальное русло. Астролог Офелия Айн советует не расслабляться и нежиться в приятной и комфортной атмосфере, а использовать благоприятный период с пользой. Все, что вы хотели сделать, но долгое время не получалось, получится сделать сейчас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов наступил «откат». Ничего особо важного эта неделя не сулит. На вас могут напасть уныние и неуверенность – не поддавайтесь. Предыдущие недели были полны событий, активности, энергичных действий. А теперь время осмыслить все произошедшее и поддерживать то, чего вы уже достигли.

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