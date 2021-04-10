Какие знаки зодиака среди мужчин самые достойные и верные

Овен

Мужчинам Овнам нравится доминировать во всех отношениях, в которых они состоят. Когда они встречают женщину, которая бросает им вызов, это привлекает их гораздо больше. У них никогда не будет слабой женщины. Они кажутся дерзкими и высокомерными, но на самом деле это всего лишь игра. Потому что как только вы прорветесь сквозь их стены, вы увидите его лучшую сторону. Он способен быть ответственным, любящим и заботливым.

Близнецы

Близнецы очень быстро влюбляются, могут взглянуть на кого-то и с уверенностью сказать, что видят совместное будущее. Мужчина Близнец — это определение настоящего джентльмена. Все, что они делают — будет вежливо и уважительно. Среди их лучших качеств — умение слушать и способность попытаться увидеть ситуацию с чужой точки зрения, лучше понять других людей. Они никогда не подведут и не разочаруют.

Рак

У мужчин Раков золотое сердце, и они, по большей части, по-настоящему мечтают о любви и семье. Они следуют своему сердцу, что часто заставляет их влюбляться не в тех женщин. Но как только они находят подходящую, они любят безоговорочно и относятся к ней лучше, чем к кому-либо в своей жизни. Мужчины Раки балуют своих женщин подарками и лаской. Это отношения, которые изменят ваши стандарты.

Весы

Весы — самые миролюбивые из всех знаков. В отношениях мужчина Весы всегда будет стараться избегать ссор. Они умеют мудро выбирать тактику разрешения конфликтов. Весы — самый забавный и доброжелательный из всех знаков. И они относятся к своей второй половинке лучше, чем к кому-либо другому. Они не ждут от вас особого отношения и полной отдачи, они просто вкладываются в отношения и получают от этого удовольствие.

Скорпион

Несмотря на то, что у них плохая репутация, мужчины Скорпионы одновременно харизматичны и очаровательны, но также очень глубоки и сложны. Если вам удастся завоевать его сердце, вы всегда будете окружены любовью, заботой и преданностью.

Они самые верные из всех знаков и самые лучшие любовники. Хотя в них много сложностей, вы быстро поймете, что внутри у них — золотое сердце. Идеальной парой будет та, кто это понимает и уважает.

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