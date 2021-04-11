Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака

Продуктивная неделя – много работы, много возможностей. Особенно хорошо дела пойдут в деловой и финансовой сферах. Если вы хотели продвинуться по карьерной лестнице – сейчас планеты этому благоволят. Главное, чего стоит опасаться – задеть чье-то самолюбие, поскольку оно будет весьма обостренным. А в целом неделя богата на хорошие события.

Кому фортуна улыбнется, а кому для достижения цели придется попотеть, – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Куйте железо пока горячо – вам нужно успеть разобраться со всеми важными делами, пока удача на вашей стороне. А сейчас она точно с вами.

Любовь

Весеннее солнышко настроило вас на романтический лад, и в любви вам все удается. А если вы хотите избавиться от изживших себя отношений, это получится сделать с минимальными потерями.

Финансы

Время «наводить мосты» – сводить нужные знакомства, налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Очень важно учитывать не только собственные интересы, но и интересы партнеров.

Здоровье

Покой вам только снится – слишком много всего нужно успеть. Постарайтесь хотя бы высыпаться, чтобы не подорвать здоровье.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тише едешь – дальше будешь. Не нужно торопиться, хотя энергии этой недели будут вас раздражать и всячески подстегивать. Не идите на поводу у эмоций и не форсируйте события. Скоро все устаканиться и вы сможете разобраться со всеми делами в комфортном для вас ритме.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Неделя сулит Близнецам немало взлетов и практически не пугает падениями. Все, что от вас требуется – держать ухо востро и не упускать счастливые шансы. Конечно, найдутся агрессивные и конфликтные товарищи, которые захотят вам все испортить, но если вы включите ваше фирменное обаяние, никто не сможет вам противостоять.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки предпочли бы ничего не делать, но реализовать это желание не удастся. Начинать новые дела, пожалуй, действительно не стоит, а вот завершать все, что было начато ранее, как раз самое время. Ну потом можно и хорошенько отдохнуть. Перенапряжение вам ни к чему.

Львы (23 июля — 22 августа)

Во Львах ведут борьбу два начинания. С одной стороны, вы почувствуете мощный прилив сил и желание пустить их в нужное русло. С другой – так хочется поваляться, понежиться, а может быть, рвануть куда-нибудь и поразвлекать вашу царскую душеньку. Не поддавайтесь! Сначала дела, и только потом отдых.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев уже слегка утомила нервозная атмосфера. Вам хочется поскорее все закончить и отвязаться. Но, как говорил товарищ Саахов, «торопиться не надо». Если вам уж очень неймется – завершайте только самые актуальные дела. А всем остальным дайте время – увидите, как ситуации разрешаются словно сами собой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов обратная ситуация – нужно торопиться и сделать как можно больше, пока небесные светила вас во всем поддерживают. Вы на этой неделе продуктивны и успешны. Никаких «долгих ящиков» – все нужно делать здесь и сейчас. Гибкость мышления и умение быстро реагировать вам очень в этом помогут.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам, как и на прошлой неделе, нужно сохранять спокойствие и ни во что не ввязываться, даже если очень хочется. В вашем случае инициатива может быть наказуема. Поэтому просто представьте, что вы ежик из мультфильма, и «пусть река несет вас». Река вас вынесет к концу этой недели на берег, на котором вам можно будет отдохнуть.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждет не самая простая неделя. Вы больше любите импровизировать, чем действовать по плану, но на этой неделе так не получится. Слишком много подводных камней, конфликтов интересов и взаимоисключающих параграфов. Так что для успеха вам нужно расставить приоритеты, продумать план действий и придерживаться его.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам, как ни странно, подходят те же советы, что и Стрельцам. Только вам, в отличие от Стрельцов, будет очень легко следовать этой рекомендации – вы и планы составлять умеете, и действовать сообразно им. Вам будет мешать агрессивность, с которой вы можете сталкиваться, но потерпите, совсем скоро этот период прекратится.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям удается буквально все. Если вы давно искали интересных знакомств или хотели пополнить багаж знаний – неделя подходит для этого как нельзя лучше. К вам будет приходить самая разнообразная информация – держите ушки на макушке и принимайте ее во внимание. И неделя преподнесет вам еще немало приятных сюрпризов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если что-то не получается – ну и не делайте этого сейчас. Таков совет астролога Офелии Айн. По возможности занимайтесь теми делами, которые не вызывают у вас резкого отторжения. Неделя обещает быть довольно-таки стрессовой, поэтому лучше поберегите нервы и делайте то, что вам нравится.

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