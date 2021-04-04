Опасные знаки зодиака, с которыми лучше не связываться

Овен

Овны могут быть действительно опасны в связи с их неуемной энергией и страстью к приключениям. Оказавшись в компании представителя этого знака зодиака, можно не заметить, как окажешься втянутым в очень рискованную авантюру. Как бы не развивались события, Овнам всегда удается выйти сухими из воды, так что у вас останутся только веселые воспоминания.

Близнецы

Близнецы отличаются хитростью и смекалкой, которая не всегда идет на пользу тем, кто их окружает. Некоторые Близнецы вполне способны обмануть или обхитрить ради собственной выгоды. Будьте осторожны, доверяя тайны представителям этого знака, ведь для них чужие секреты могут послужить козырем в рукаве.

Лев

Представители этого знака зодиака отличаются взрывным темпераментом и могут самым неожиданным образом отреагировать, когда что-то идет не так, как им бы хотелось. Кроме того, опасными представителей этого знака часто делает недостаток внимания, из за которого они могут вести себя провокационно и даже грубо.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, могут быть мстительны и злопамятны. В гневе они действительно страшны и редко прощают несправедливое отношение к себе, пусть даже и в неоднозначных ситуациях. Коварные планы мести и банальные козни против обидчиков или конкурентов – обычное дело для представителей этого знака.

Козерог

Опасными представители этого знака могут проявлять себя на определенных позициях. Козероги известны как домашние тираны и деспотичные начальники. Их отличает повышенное чувство ответственности, трудолюбие и педантичность и это заставляет их строго подчинять своим правилам всех, кем они руководят. Даже за малейшие оплошности от Козерогов можно ожидать самого строгого выговора.

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