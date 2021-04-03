Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для всех знаков зодиака

Апрель набирает обороты – неделя обещает быть горячей, ведь сразу три планеты окажутся в огненном знаке Овна. Это Меркурий, Солнце и Венера. Мы будем увереннее и напористее, но вместе с тем – конфликтнее и агрессивнее. И главная задача этой недели – сохранить уверенность и страсть, с которыми нам будет легче добиться желаемого, но при этом не становиться агрессивными и злыми.

Как эти астрособытия повлияют на знаки Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Отличная неделя – вам море по колено, и вы сможете добиться всего. Одно условие. Обращайте внимание на чувства окружающих – вы можете их ранить, а это нехорошо.

Любовь

Вы неотразимы. Если вдруг вы не решались сделать первый шаг в отношениях – сейчас самое время. Главное – чтобы ваш напор не напугал объект воздыханий, будьте нежнее.

Финансы

Поскольку вы в ударе, вам все легко дается. Но с финансами мало быть просто удачливыми. Поэтому думайте, прежде чем делать, вникайте в детали и ни в коем случае не спешите.

Здоровье

Буйный темперамент может провоцировать вас заниматься экстремальными видами спорта. Но риск травм велик, сначала взвесьте все – стоит ли оно того.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы жаждут спокойствия и стабильности. И вас не особенно радуют все эти мексиканские страсти, пылающие вокруг. Вы бы с удовольствием не принимали в них участия… И не принимайте. Можете побыть наблюдателями, пропуская весь шум и гам мимо себя. Увидите много интересного и сможете сделать для себя выводы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Настало время разобраться с финансовыми делами – в них давно какой-то кавардак, пора бы все там упорядочить. Может, не очень хочется, но надо. А если вы столкнетесь с препятствиями, вы всегда можете включить свое фирменное красноречие и договориться с кем угодно и о чем угодно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам, как и Тельцам, не по душе наэлектризованная атмосфера. Если у вас есть возможность – постарайтесь свести к минимуму общение со взвинченными людьми. А если не получается – будьте внимательным слушателем, а то и вовсе «жилеткой», в которую плачутся. Так вы сохраните спокойное расположение духа и не погрязнете в ссорах.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы почувствуют себя хозяевами положения. Будут успешны, благородны и щедры. Если какие-то дела не решатся сразу, не форсируйте события, подумайте еще, с какого боку к проблеме подойти. Вы ее в любом случае разрешите: как говорится, не мытьем – так катаньем. Так что нет никакого смысла торопиться.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дела Дев пойдут медленнее, чем хотелось бы. Как бабочка, застрявшая в янтаре, вы себя не почувствуете, но все же терпение проявить придется. При этом ваша сдержанность поможет вам выйти победителем из конфликтных ситуаций и достичь цели. Так что выше нос – это отличная неделя! Даже если поначалу вам так не покажется.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошая неделя. У вас будет получаться все, что хотите. Единственное, чего вам следует избегать – чужая склочность и агрессивность. Пропускайте ссоры мимо себя, не ввязывайтесь в них – иначе погрязнете в разборках и упустите все шансы. Справитесь – будет вам приятный и плодотворный период.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы – известные мастера плести интриги, а в случае чего они могут и мастерски поскандалить. Эта неделя будет всячески провоцировать вас «выпустить жало» и раздать, как говорится, всем сестрам по серьгам. Наверное, вы уже и сами догадались, что делать этого не следует. Больше наблюдайте и анализируйте происходящее. Пригодится.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Главный совет для Стрельцов от астролога Офелии Айн – держать острый язычок «на привязи». Вы от чистого сердца можете наговорить людям гадостей, будучи в полной уверенности, что наставляете их на путь истинный. Это не так. Только зря переругаетесь, а вам некогда – неделя предоставляет отличные возможности далеко продвинуться в ваших делах.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов будет раздражать импульсивность и необязательность окружающих, из-за которых срываются планы. Хорошо, что вас не сбить с толку – вы-то вполне можете следовать заранее намеченным путем и добиваться своего. Эта стратегия сработает – хаос вас почти не заденет, и вы придете к тому, к чему и шли.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи пожинают плоды. Все то, над чем вы работали ранее, расцветет пышным цветом и принесет вам даже больше, чем вы рассчитывали. Если же какое-то дело не «расцвело», значит, в него пока недостаточно вложено сил, знаний и умений. Нужно еще над ним потрудиться. Не спешите, время на это у вас есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сомневаются. Ситуация меняется слишком быстро, люди вокруг эмоциональны и напряжены, Рыбам некомфортно. Но сомнения вам сейчас только мешают. Будьте уверены в себе, напористы и позитивны – и перед вами распахнутся любые двери, вам покорятся любые вершины. Попробуйте – вам понравится.