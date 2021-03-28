5 самых умных знаков зодиака по мнению финалистки «Битвы экстрасенсов» Кажетты

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, считаются самыми умными и прозорливыми. Скорпион всегда знает правду, и вы не сможете его легко обмануть. Обладая острым и мудрым складом ума, они находят мотивацию во всем, что делают. Эти люди обладают уникальным восприятием жизни и реалистично оценивают мир в целом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи склонны фильтровать всю получаемую информацию сквозь призму превосходного критического мышления. Водолеи также известны своим широким кругозором и принятием идей и концепций из новых источников. Более того, они обладают оригинальным и завораживающим взглядом на мир, который благодаря высокому уровню интеллекта выделяет их из толпы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дев интересуют разные вещи, даже если они, на первый взгляд, бесполезны. Это качество отличает их от других. Более того, если у проблемы нет решения или ответ найти сложно, Дева все же справляется целью найти свой собственный ответ благодаря смекалке. Люди, попадающие под знак зодиака Дева, не отличаются наивностью и их сложно обмануть. Они задают много вопросов, что является верным признаком гения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы быстро думают и обладают уникальным способом получения и распространения информации. У них всегда есть козырь в рукаве, что делает их намного эффективнее других людей в работе и позволяет справляться со сложными ситуациями. Кроме того, у них очень хорошее чувство юмора, что является еще одним признаком умного человека. Люди, рожденные под знаком Близнецов, очень креативны и благодаря своим прекрасным ораторским навыкам легко привлекают людей в число своих единомышленников.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги обладают очень точным и структурированным мышлением, которое помогает им принимать самые разумные решения. Они склонны анализировать картину происходящего в деталях и учитывать все последствия, прежде чем приступить к конкретным действиям. Кроме того, они отличаются трудолюбием и могут найти хорошее применение своему интеллекту.

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