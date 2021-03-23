Василиса Володина дала прогноз на 2021-2022 годы

Астролог считает, что до 2025 года в России ситуация к лучшему не изменится.

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся!» в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» дала свой прогноз на 2021 и 2022 годы. По ее словам, 2021 год будет легче, чем предыдущий 2020-й. Однако с 2022-м нынешний год будет связан.

«Ни в этом году, ни в следующем говорить об экономической стабильности не приходится. Ее не будет ни в России, ни в мире, в частности. Реальность такова, что Россия достигла своего пика благосостояния в 2007 году, и, к сожалению, до 2025 года мы будем идти вниз. Как и другие страны», — отметила астролог.

В 2026 году, по мнению Василисы, начнется новая жизнь. Весь мир, по ее словам, пройдет переломную точку.

«Все высшие планеты ринутся менять знаки, и это символ глобальных изменений. Хороших изменений», — подытожила Володина.

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