Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака

В целом неделя предстоит спокойная. В какой-то момент мы почувствуем неуверенность в себе, раскапывая в своей душе неожиданные даже для нас самих сомнения и страхи. Не стоит поддаваться упадническим настроениям. Напротив, это отличный шанс для проработки проблемных моментов. Обострится интуиция, и это поможет принимать верные решения в спорных ситуациях.

О чем еще говорят нам звезды – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны станут активными и уверенными – инициативу вы будете проявлять во всех сферах жизни. Начало недели благоприятно для принятия важных решений.

Любовь

Страсть и подвиги – вот что характеризует Овнов на этой неделе. Так что тем, кому хочется покоя – точно не к Овнам. Вы сейчас – просто огонь! Главное, не устройте пожар.

Финансы

Вы решите, что материальные блага и достижения бьюти-индустрии – именно то, что вам требуется этой весной. Звезды не имеют ничего против – можете себя порадовать.

Здоровье

Респираторные заболевания не дремлют. Не попадитесь в их лапы и справляйтесь с весенним авитаминозом доступными вам способами.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы буквально «поймают дзен». Спокойствие и умиротворение – ваши верные спутники на этой неделе. Вы сможете отпустить прошлые обиды и избавиться от бессмысленных переживаний. Возможно, вы даже решитесь уехать подальше от треволнений, чтобы побыть наедине с собой и вести неторопливую и приятную жизнь.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Не самый простой период в жизни Близнецов продолжается. Вам покажется, что вы словно бредете в тумане, не понимая, что происходит вокруг. Информация к вам будет приходить путанная и неоднозначная, распоряжения руководства станут неясными. Надо соблюдать осторожность. Зато к выходным туман рассеется, и жить станет существенно проще.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки почувствуют, что были слишком активны на прошлой неделе и захотят спрятаться подальше от всех и переждать время весенних эмоциональных бурь. Но делать это еще рано, сначала нужно «подобрать хвосты» и завершить все начатые дела, чтобы они не висели над вами дамокловым мечом – с мечом над головой отдыхается плохо.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы будут действовать с королевским размахом, завоевывая все, что им приглянется: будь то финансовая сфера, творческая, любовная или какая-нибудь еще. Если вы не переборщите с напором, то вам очень многого удастся добиться. Фортуна на вашей стороне, и в ваших начинаниях вас поддержит большинство окружающих.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев будут те же проблемы, что и у Близнецов. Совершенно непонятно, чего от вас хотят люди. Говорят загадками, намеками, явно чего-то недоговаривают… Это коснется и личной жизни, и рабочих отношений. Чтобы не сорваться ни на ком, переключите свое внимание на наведение порядка в делах, разбирание мелочей и т. д.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Споры и ссоры прошедшей недели утомят Весов, и эту неделю они начнут спокойно, оставив проблемное общение в прошлом. Это верная тактика, которая принесет новое долгосрочное знакомство. Астролог Офелия Айн советует конец недели посвятить делам, отложенным «на потом». «Потом» наступило, самое время со всем разобраться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам в начале недели нельзя поддаваться мрачным мыслям, их нужно перебороть. Многим поможет с ними справиться уединение и спокойная обстановка. Занимайтесь тем, что вам нравится, направьте энергию в созидательное русло. Настроение исправится, и вы сможете посвятить конец недели общению и получению нужной информации.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждут эмоциональные качели. То вас все раздражает и хочется побыть в одиночестве, то вы будете испытывать подъем и энтузиазм, желание быть в самой гуще событий. Неделя будет успешной, если вы послушаетесь внутреннего голоса, и позволите себе и уединение, и активность тогда, когда вам этого захочется.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги со всех сторон молодцы – вас ждет успех и в денежных вопросах, и в контактах с людьми, и в семейных делах. Особенное внимание стоит обратить именно на последнюю сферу – домашние хлопоты, общение с близкими, семейные посиделки станут для вас мощным источником внутренней силы и уверенности.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В понедельник Водолеи будут лиричны и философски настроены. А практическими делами займутся со вторника, и их деятельность окажется весьма продуктивной. Любые дела, требующие самого скрупулезного подхода, вам будут по плечу. Завершение рабочей недели вы отметите с друзьями, а выходные посвятите себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы будут в ударе – ваше красноречие окажется на высоте, и при необходимости вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. В любви наоборот, стоит остерегаться собственного длинного языка. Если вы давно в отношениях и уверены в партнере – ничего страшного. А вот новым знакомым остерегайтесь сболтнуть лишнего.

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