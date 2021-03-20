Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака

Зато ссор, споров и даже травм будет предостаточно, так что неплохо было бы держать себя в руках и соблюдать осторожность. Эти долгоиграющие проблемы никому не нужны.

В конце недели в центре внимания окажется любовь. Очень многое станет понятно. Какие-то отношения прекратятся, а какие-то расцветут.

Что со всем этим делать знакам Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы будут похожи на кипящий чайник – если вы вовремя не спустите пар, вам буквально «сорвет крышку», и все вокруг окажется забрызгано кипятком. Поэтому если у вас есть какие-то претензии или недовольство – поговорите об этом с человеком спокойно, не дожидайтесь, когда чаша терпения переполнится.

Любовь

Вас захватит страсть, которой окажется трудно противостоять. Остерегайтесь, она может вас завести туда, куда вам совсем не нужно. Старайтесь больше анализировать и делать выводы.

Финансы

Деньги из карманов Овнов польются рекой. И зря. Эта самая река опустошит ваши карманы, а результата будет ноль. Также опасайтесь обмана.

Здоровье

Весеннее солнце обманчиво – любой ветер может принести вам простуду или застуженные уши. Так что берегите себя и одевайтесь по погоде.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны будут полыхать как спичка. Жадное пламя начнет поглощать все на своем пути, но вряд ли вы сумеете достичь желаемого. Умерьте пыл, чтобы понять, чего вы хотите на самом деле.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы сосредоточатся на себе и перестанут слышать не только окружающих, но и глас разума тоже. Правда, спорить с вами будет бесполезно – успех будет примерно такой же, как при споре с танком. Астролог Офелия Айн дает вам только один совет: помните о том, что у подобного поведения не самый приятный итог, и сдерживайте хотя бы сами себя.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на этой неделе конструктивны – вам удастся решить целую кучу вопросов, вы успеете буквально все. В середине недели вам предстоит ругаться: может быть, вы будете отстаивать свои права, а может быть, вас просто кто-то или что-то будет сильно раздражать. Лучше не портите себе настроение.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки активны и энергичны. Ваша задача – не распыляться. Придумайте себе четкий план и аккуратно ему следуйте. Если вам это удастся – вы будете невероятно продуктивны и все пройдет хорошо. А если нет – обязательно с кем-нибудь поссоритесь, что-то сломаете или испортите. А вам этого не надо.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы проявят себя в творчестве. Впрочем, если вы считаете, что вам чужда эта сфера, вы можете использовать творческую волну не напрямую. Например, вы найдете нестандартный подход к финансовым вопросам, проявите креатив в деловых задачах, придумаете нечто неожиданное и удачное в отношениях.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Первая половина недели ничем особенным не запомнится, зато в ее середине страсти будут бушевать нешуточные. Будьте готовы к спорам и разборкам. А потом вам пригодится ваше умение структурировать все, что вам подвластно. Это оградит вас от ненужных трат и телодвижений, и вы сможете многого достичь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов начнутся проблемы с общением. Вам покажется, что вы совсем перестали понимать окружающих людей. А может быть, и не покажется. Велика вероятность, что рядом появится кто-то, кто возьмет бразды правления в свои руки. Не факт, что вас это устроит, но не стоит поддаваться импульсу и ругаться со всеми подряд.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам важно понять, что зацикленность на себе – не самый удачный путь. Начало недели запомнится целой кучей дел, с которыми вам надо разобраться, а в воскресенье вы убедитесь, что все тайное становится явным. Не упускайте информацию, которая всплывет – вам она точно еще пригодится.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов ждет неделя, богатая на события. Вам понравится ее бешеный ритм. Единственное, о чем вам следует помнить – не идите на поводу у желания с головой окунуться в очередную авантюру, чтобы она не вышла вам боком. В конце недели у вас откроются глаза на что-то, что прежде вам было недоступно.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этой напряженной обстановке очень пригодится их способность относиться максимально ответственно к любой задаче. Именно это качество поможет вам справиться со всеми делами, которые посыплются на вас как из рога изобилия. В конце недели вы будете пожинать плоды своей деятельности, причем той, которая могла тянуться с самого лета.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Многие Водолеи смогут «монетизировать» свое хобби. Те же, у кого нет таких планов и идей, будут весьма успешны в деловой сфере. А вот вопросов, связанных с деньгами, лучше пока избегать – сейчас не самое удачное время для принятия важных финансовых решений.

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