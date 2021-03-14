Представительницы каких знаков зодиака могут выйти замуж в 2021 году

Овен

Вы можете встретить любовь всей своей жизни, а также получить предложения руки и сердца, в этом вам помогут чуткость и умение сопереживать. Главным стимулом и источником вдохновения для движения вперед послужат окружающие люди, которые могут быть для тебя примером, а возрастающая уверенность в себе станет приятным бонусом. Не стесняйтесь проявлять свои чувства.

Рак

До конца года у вас не раз появится прекрасная возможность наладить взаимоотношения с окружающими и завести новые знакомства. Вы будете излучать положительную энергию, а ваши открытость и коммуникабельность не останутся незамеченными. Используйте этот момент по максимуму: сделайте шаг навстречу объекту своей симпатии или подтолкните уже существующие отношения к следующему этапу.

Лев

Приятные любовные переживания, все сильнее разгорается бурная страсть, повышенная сексуальность — такие чувства и эмоции в любовной сфере обещает львам гороскоп на этот год. Представители этого знака Зодиака, которые уже нашли свою вторую половинку, почувствуют, что уже готовы перевести отношения на новую ступень, а Львы, как известно, всегда осуществляют задуманное.

Скорпион

Одиноким Скорпионам, которые находятся в поиске истинного чувства, гороскоп на этот год предусматривает появление настоящей любви только в ноябре. Предыдущие же месяцы будут ознаменованы множественными легкомысленными связями, которые будут в изобилии присутствуют в свободных представителей этого знака зодиака.

Водолей

Ваше обаяние и уверенность в себе в этом году позволяют вам добиваться всех поставленных целей, обрести новых друзей и единомышленников. Разумеется, что и со стороны противоположного пола ваш раскрывшийся потенциал не останется незамеченным! С таким количеством поклонников сложно будет не завести новый роман, главное – сделать правильный выбор, а те Водолеи, кто уже состоит в отношениях, вполне могут рассчитывать на предложение руки и сердца.