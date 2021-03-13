Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для всех знаков зодиака

На этой неделе нам предстоит много непонятных ситуаций, особенно связанных с информацией – чаще всего ее передача будет походить на глухой телефон. Поэтому нужно очень осторожно относиться ко всему, что вы узнаете. К тому же внезапно всплывающие события внесут дополнительного хаоса в любую стройную систему.

Но не расстраивайтесь. На выходных многие почувствуют прилив энергии, которая поможет нам двигаться дальше, не зацикливаться на неудачах и открыться новому.

Как планеты повлияют на знаки Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотите вы того или нет, вам придется быть на виду, выступать, что-то презентовать. Не сопротивляйтесь, старайтесь получать удовольствие. Также это хорошее время для интеллектуального развития.

Любовь

Все, что вы хотите сделать в любви – делайте до воскресенья. Тут у вас полный карт-бланш. А вот в воскресенье ситуация может меняться слишком резко, лучше не будите лихо.

Финансы

Финансовая ситуация по-прежнему хорошая, но и вам по-прежнему больше хочется отдыхать и тратить, чем трудиться и зарабатывать. Постарайтесь напрячься хотя бы в начале недели.

Здоровье

Начало недели располагает к старту оздоровительного курса или других мероприятий, связанных со здоровьем.

Овны (21 марта — 19 апреля)

До выходных Овны будут продолжать заниматься тем, что так сильно их интересовало на прошлой неделе. А именно – тайные романы и секретные свидания. Впрочем, для финансовых вопросов время тоже найдется. Но ситуация нестабильная, и нужно быть готовыми к тому, что в середине недели дела могут сорваться. Выходные запомнятся приливом энергии.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам важно держать себя в руках, особенно когда речь идет о деньгах. Финансовых дел будет много, все они потребуют внимательности и времени, многое пойдет не по плану. И если вы начнете злиться, то можете все испортить. Отдушину вы найдете во встречах с друзьями, в покупках для дома и создании комфорта вокруг себя.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам снова покажется, что их жизнь – бег с препятствиями. Причем препятствий будет явно больше, чем бега. Особенно проблемной сферой станет работа. Зато в любви все гораздо лучше – личная жизнь окажется на виду, но это не принесет вам дискомфорта, напротив, вы будете получать от этого удовольствие.

Раки (22 июня — 22 июля)

С понедельника по четверг Раки будут в самом центре общественной жизни. Все коллективные мероприятия – это ваша сфера. И на работе – в первую очередь. Вы сможете много добиться. К пятнице вас это утомит, и вы предпочтете уединенные занятия, возможны поездки и командировки. Воскресенье посвятите себе любимым.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам долго приходилось себя сдерживать, и вот к концу недели этот вынужденный «простой», наконец-то, прекратится. Подготовьтесь. Продумайте, чем вы хотите заниматься, что нужно сделать в первую очередь, прислушайтесь к себе – у вас ко многому могло измениться отношение. Только одно предостережение – будьте осторожнее с деньгами.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам покажется, что вокруг каждому первому человеку из их окружения отключили логику. Люди начнут разговаривать странно, недоговаривать, намекать и вести себя непонятно. Серьезных разговоров сейчас лучше не вести и ни о чем важном не договариваться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы займутся деньгами. Причем разбираться придется не только в своих собственных финансах, но и в чужих деньгах. У вас неплохо это получится. Но нужно учитывать, что среда – день хаоса и следовать четкой и хорошо продуманной схеме не выйдет. Лучше всего на этот день не планировать ничего значимого – спокойнее будете.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Чтобы повлиять на события и «подстроить» происходящее под себя, нужно проявить волю и не бояться инициативных решений. Впрочем, когда это вас пугало? Учтите, что неделя принесет в вашу жизнь страсть, и кто будет главным в ваших со страстью «отношениях» – вы или она – решать только вам.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит очень насыщенная неделя. На работе аврал, в свободное время – море творческой энергии, которую нужно реализовать. Новые знакомства, возможность обзавестись полезными связями. От вас потребуется быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и много импровизировать.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Начало и конец недели у Козерогов будет посвящено упорному труду, уборке и ремонту. А в середине вас ждут какие-то яркие и интересные события, свидания, встречи с друзьями, праздничные мероприятия, знакомство с интересным человеком. Все это зарядит вас энергией и позволит строить далекоидущие планы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Почти всю неделю на первом плане находятся деньги. Такая внимательность к материальному поможет вам в решении денежных вопросов. Даже в любви вас будет очень заботить финансовая сторона отношений. Астролог Офелия Айн советует обратить внимание на воскресенье: в этот день ваша личная жизнь может круто измениться.

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