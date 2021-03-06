Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2021 года

Овен

В отношении любви весна будет весьма насыщенна. Звезды обещают вам обилие эмоций и чувств. У одиноких Овнов вероятность серьезно влюбиться очень высока, поэтому и шанс построить отношения и даже создать семью достаточно высок. С другой стороны, существует и вероятность на протяжении всего периода постоянно влюбляться и остывать, меняя при этом партнеров и объекты симпатии.

Телец

Весна готовит Тельцам новые романтические отношения. Телец может влюбиться без оглядки, но стоит проявить бдительность – это чувство может оказаться невзаимным, а предмет воздыхания может всего лишь использовать вас. Чтобы этого избежать, нужно быть менее доверчивым и чаще проявлять характер. Поверьте, ваша пассия это оценит. В таком случае вполне возможно построение длительных и стабильных отношений.

Близнецы

Неутомимые Близнецы будут находиться в бесконечном поиске новых увлечений. Их властный характер поможет им в этом. Однако вряд ли подобные отношения будут длительными – Близнецы быстро проникаются симпатией к своей пассии, но также быстро теряют к ней интерес.

Семейные Близнецы будут бунтовать и отстаивать свою свободу, что приведет к серьезным конфликтам и ссорам супругов. Наладить отношения поможет общее увлечение. К середине периода отношения в семье стабилизируются.

Рак

Нерешительным Ракам грядущий период вряд ли принесет новые любовные увлечения. Звезды рекомендуют таким людям самим стать активнее и не бояться заводить новые знакомства. А может, стоит осмотреться по сторонам – вдруг нужный вам человек уже есть в вашем окружении?

Семейным Ракам смело можно рассчитывать на поддержку своей семьи – ваши отношения настолько гармоничны, что вторая половинка понимает вас с полуслова и не обидится на поздние возвращения с работы и нежелание копать картошку на даче. Цените это и окажите такую же поддержку вашему любимому человеку, когда ему это понадобится.

Лев

Весна принесет Львам удачу в любовной сфере. Если вы чувствуете, что в ваших текущих отношениях все давно идет на спад, а вы перепробовали уже все способы налаживания отношений, не держитесь за них. У одиноких Львов есть все шансы встретить действительно подходящего человека.

Семейных представителей этого знака ждет спокойная и наполненная нежностью жизнь. Однако многое зависит от усилий самого Льва. Напомните вашей второй половинке, как вы ее любите! Подарки, сюрпризы, совместные романтические поездки – все это поможет вашим отношениям вылезти из рутины, и вы вспомните, как впервые влюбились друг в друга!

Дева

Весной Дев с большой вероятностью ожидает служебный роман. Вряд ли вам удастся сдержать эту внезапно вспыхнувшую страсть, но хотя бы попытайтесь скрывать ваши отношения. Сплетни и пересуды вам совершенно ни к чему.

Семейные Девы могут начать сомневаться в верности любимого человека, но в любом случае не стоит поддаваться эмоциям. Скорее всего, нервное переутомление делает вас недоверчивым и вспыльчивым. Так что сначала постарайтесь успокоиться и прийти в норму, а уже потом обдумывайте свои подозрения.

Весы

Звезды предвещают одиноким Весам в этом периоде встречу с новым человеком, однако не стоит кидаться в омут с головой – в этом периоде вам противопоказаны авантюры. Это поможет вам избежать новых разочарований. Семейные отношения Весов будут отражением всей вашей остальной жизни.

Если вам удастся уравновесить себя и правильно настроить – в вашем доме будет царить гармония. Если все-таки не удастся – ждите неожиданных ссор по мелочам. Это может еще больше сбить ваш настрой, что скажется на остальных сферах жизни, так что лучше не допускать формирования этого «снежного кома».

Скорпион

Весной Скорпионам противопоказано одиночество. Вы на пике привлекательности и поэтому можете позволить себе отправиться навстречу любовным авантюрам. А дальше все в ваших руках, хотите ли вы мимолетного увлечения или серьезного романа. Отношения в семье Скорпионов наконец-то придут в норму.

Если в конце февраля вам казалось, что чувства идут на спад, то в марте вы почувствуете новый прилив любви и нежности к вашей второй половинке. Постарайтесь сохранить это ощущение, и ваша семейная жизнь будет складываться удачно.

Стрелец

У многих одиноких Стрельцов может возникнуть желание вернуться к прошлым отношениям, но вряд ли этот шаг даст ожидаемые результаты. Лучше не стесняйтесь завести новые знакомства, поверьте, они будут более благотворными для вас.

Семейные Стрельцы будут стремиться избегать конфликтов на финансовой почве, но вряд ли это получится. В данном случае лучше не говорить, а действовать. Вашу вторую половинку не устраивает ваша зарплата? Найдите себе дополнительный заработок! Так вы заслужите больше уважения и конфликты прекратятся.

Козерог

Козерогам-одиночкам не стоит ждать судьбоносной встречи в течение этого периода. Но уже в апреле вероятность романа сильно возрастает, так что большую часть периода можете смело посвящать другим аспектам жизни.

Козероги, которые уже состоят в браке, должны стараться уделять больше внимания своей семье. Пусть любимые вами не люди не чувствуют себя брошенными, они ответят вам нежностью и поддержкой.

Водолей

В начале весеннего периода Водолея не ожидают перемены в личной жизни. Основные интересные события начнутся в конце марта – посмотрите внимательно на своих друзей по интересам, скорее всего именно среди них есть человек, который вам нужен. Семейных Водолеев ждет совместное увлечение с любимым человеком. Это станет толчком к новому витку в ваших отношениях, что определенно пойдет на пользу.

Рыбы

Весной Рыбы впадут в настоящую романтическую эйфорию. Они будут влюбляться почти каждый день и каждый раз по-настоящему. Причем, это касается даже тех Рыб, которые состоят в паре. Но с наступлением весны Рыбам удастся разобраться со своими чувствами. Самый благоприятный период для создания новых отношений конец марта и начало апреля.