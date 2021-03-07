Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта для всех знаков зодиака

Главный на этой неделе – Нептун. А это значит, что реальность станет непрочной и уязвимой. Иллюзии будут застилать нам глаза, мы начнем выдумывать от, чего нет, приписывать людям качества, которые нам нравятся, хотя их не было и в помине, будем влюбляться в придуманные образы. Вокруг будут царить тайны. На «охоту» выйдут мошенники и обманщики.

Но есть и положительные стороны: мы станем более романтичными, мечтательными и нежными, а это позволит нам далеко продвинуться в любовных вопросах.

Как Нептун повлияет на каждый конкретный знак Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало недели вы встретите несколько растерянно, без особой энергии, но уже в среду вы почувствуете прилив сил, будете активны, успешны и привлекательны.

Любовь

Любовь по-прежнему цветет, и все хорошо. Единственная опасность – полюбить человека за выдуманные вами качества, а в реальности он может быть совсем другим.

Финансы

Чтобы заработать денег, нужно изрядно потрудиться, а вам сейчас милее отдых. Так что ваша задача – просто не потратить больше, чем вы можете себе позволить.

Здоровье

Любые «нехорошие излишества» приведут к весьма печальным последствиям. Так что лучше воздержаться, чем потом расхлебывать.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны с упоением погрузятся в тайную жизнь. А тем, у кого секретов нет, захочется поменьше рассказывать о своих мыслях и чувствах и побольше времени проводить один на один с собой, занимаясь саморазвитием, самосовершенствованием и творчеством. У кого-то из вас может начаться тайный роман.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов потянет на групповую деятельность. Причем круг интересов может быть самый разный: от походов в кинотеатр до йоги, от психологии до поэтических вечеров. А может быть, вас устроят и просто посиделки с друзьями. Главное – не принимать участие в интригах, которые время от времени будут возникать в непосредственной близости от вас.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов на работе будут происходить события в стиле «скандалы, интриги, расследования». И это, конечно, основательно попортит вам нервы. Вам предстоит проявить мудрость, достойную философа, и хитрость, которой позавидует и старый лис. Если вам это удастся, вы окажетесь успешнее, чем сами могли предположить.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки больше погружены в себя, чем в дела житейские. Любая «бытовуха» покажется вам пошлой и скучной. А лучший, по вашему мнению, способ этого избежать – придумать себе романтическую историю, пусть она и не имеет никакого отношения к реальности. Не стоит. Реальность может быть в разы круче – попробуйте просто укатить в путешествие.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит преодолевать какие-то непонятные ситуации – постоянно будет происходить что-то невразумительное и невнятное. Поэтому правильнее всего – сосредоточиться на деловых и финансовых вопросах. Именно в этой сфере вам повезет больше всего, нужно только держать нос по ветру.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам, которые любят распланировать жизнь на сто лет вперед, придется непросто. Вы будете буквально спотыкаться о тайны, о загадочное поведение коллег, деловых партнеров, родственников и супругов. Астролог Офелия Айн советует проявлять крайнюю бдительность, чтобы избежать обмана.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У многих Весов лучшим фоном для романтики окажется рабочая обстановка. У кого-то из вас даже может буйным цветом расцвести служебный роман. Если же вы уже давно в отношениях, проявите максимум внимания и заботы к возлюбленному. И вы почувствуете, как ваши отношения становятся все прекраснее.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В Скорпионах пробудится обостренное чувство прекрасного. Вам захочется погрузиться в духовную жизнь, проникнуться культурой, проявить себя в творчестве. А некоторые из вас захотят и вовсе сбежать от реальности. Делать этого не нужно, особенно если для «побега» вы предпочитаете использовать неполезные средства типа алкоголя.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно упорядочить финансовые вопросы. Планирование бюджета, график выплаты кредитов, разбирание документации и избавление от ненужного хлама, – вот что стоит у вас на повестке дня. Как только вы с этим справитесь, вы поймете, на чем можно сэкономить, а на что можно и потратиться.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогов тоже не обойдет всеобщая таинственность. Причем это работает в обе стороны – это могут быть и ваши тайны, и нечто, что скрывается от вас. Могут всплыть неожиданные семейные подробности вроде наличия сводных братьев и сестер или чьей-то измены. И не торопитесь в любовных делах – дайте время себе и партнеру получше узнать друг друга.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

У Водолеев с финансами происходит какая-то ерунда. С одной стороны, вам более-менее на все хватает, с другой – вы почти не понимаете, как к вам приходят деньги. Сейчас нужно взять под контроль вашу обычную рассеянность, чтобы не стать жертвой обманщиков.