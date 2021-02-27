Денежный гороскоп на весну 2021 года для всех знаков зодиака

Овен (21.03-20.04)

Благоприятный период для установления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств, вполне можно рассчитывать на укрепление финансового благополучия. Однако нежелательно принимать важные решения, воздерживайтесь от карьерных изменений. Хотя требования начальства явно завышены, на работе зря не надрывайтесь.

Телец (21.04-21.05)

Будьте внимательны в общении с коллегами и партнерами, не подписывайте и не присылайте документы, внимательно их не перечитав, иначе вы рискуете финансовыми потерями. Принимая окончательное решение по важным вопросам, все хорошо обдумайте. Больше отдыхайте и набирайтесь сил.

Близнецы (22.05-21.06)

У вас появится шанс реализовать свой давний замысел, к которому никак не доходили руки или за который вы не решались браться, а за ним вполне может последовать финансовое вознаграждение. Делам может мешать ваша эмоциональная уязвимость. Свободное время — для спокойного, расслабленного отдыха.

Раки (22.06-23.07)

Удачный период в отношении финансов. На работе, в карьере, в деловых отношениях, возможны перспективные предложения и выгодные договоренности. Есть шанс многого добиться. Однако избегайте ненужных и неприятных контактов. И не забывайте о своевременном отдыхе.

Лев (24.07-23.08)

Будет возможность укрепить свой авторитет, может появиться шанс укрепить финансы. Однако прежде чем решать какую-то важную для вас проблему, рассмотрите ее более внимательно. Время от времени отдыхайте в спокойном месте, в семейном кругу.

Дева (24.08-23.09)

Займитесь своей карьерой. Благоприятный момент для укрепления собственных позиций. Пришло время определиться, какие из ваших деловых контактов перспективны, а какие — нет. Будьте настойчивы, не отступайте перед препятствиями и не обижайтесь на друзей.

Весы (24.09-23.10)

На работе ваши дела будут продвигаться достаточно успешно. Вы можете рассчитывать на перспективные предложения и увеличение прибыли. Излишняя эмоциональность будет мешать объективно воспринимать обстановку и принимать важные решения, поэтому держите себя в руках.

Скорпион (24.10-22.11)

Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали. Не паникуйте, это может оказаться даже лучше. Даже если сейчас вы потеряете, очень скоро все восстановится. Будьте уверены в своих действиях и держите в резерве по несколько вариантов действий. Не жалейте времени на сон и отдых. Повеселитесь с друзьями в свободное время.

Стрелец (23.11-21.12)

В этом периоде, несмотря на разгар весны, вам придется изрядно потрудиться. Поездки могут пройти не слишком гладко и ударить по вашему карману, но, в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Отличное настроение подарят друзья и близкие по духу знакомые.

Козерог (22.12-20.01)

Это не самый простой период. Некоторые из ваших планов придется пересмотреть. Соберитесь с силами, посоветуйтесь — и вам удастся реализовать свои грандиозные замыслы. Желательно не расставаться с деньгами так просто и включить режим экономии.

Водолей (21.01-19.02)

С работой все под контролем, а вот в семье возможны разногласия, недоразумения, споры, тем не менее, могут привести к финансовым потерям, но незначительным. Постарайтесь проявить максимум терпения в общении с близкими людьми. Решая собственные проблемы, не забывайте об интересах других.

Рыбы (20.02-20.03)

Вы почувствуете большой прилив сил и энергии, так что можете строить далеко идущие планы на укрепление финансового благополучия. Многое будет выходить без труда, как бы само собой. Постарайтесь максимально использовать это золотое для вас время на работе, в карьере, дома.

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