Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака

Весна идет, весне дорогу! И пусть эта весна пока только календарная, но гороскоп уже принес первые сюрпризы.

Выражаться они будут, в основном, в приливе энергии. Люди словно начнут пробуждаться от зимней спячки. Правда, этот всплеск чреват спорами и ссорами, потому что энергия пришла, а мы еще не успели перестроиться с «энергосберегающего» режима, и не каждый сумеет направить этот поток в нужное русло.

Впрочем, это не лишит нас оптимизма. Мы будем больше флиртовать, легче знакомиться, проще относиться ко многим вещам, станем романтичнее. И здесь самое важное – не переборщить. Все хорошо в меру.

Чем еще расстроит и порадует начало весны – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы станут более гармоничными личностями: более уверенными в себе, более спокойными, менее сомневающимися. И это – отличные новости.

Любовь

Любовь выйдет на передний план. Вы будете любить, и вас будут любить. Вы приложите максимум усилий, чтобы романтическая сторона жизни стала самой прекрасной на свете.

Финансы

Финансовые вопросы не будут вас беспокоить. Вы будете зарабатывать ровно столько, чтобы вам хватало на все ваши потребности, и при этом не приходилось рвать жилы.

Здоровье

В конце недели уделите внимание вопросам красоты, уходу за собой, здоровому образу жизни и здоровью вообще.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны словно начнут летать на крыльях. Вы почувствуете, что засиделись на месте, вам захочется рвануть если не на край света, то хотя бы на другой конец города, чтобы просто развеяться. Не отказывайте себе в этом. Свежие впечатления помогут вам иначе посмотреть на текущие дела. А если близкие попросят о помощи – не отказывайте.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вам захочется романтики, но любовные заботы лучше отложить до четверга, когда вы станете спокойными и умиротворенными. До этого времени вы можете быть слишком резкими и агрессивными, что хорошо для других дел, но не для любви. Поэтому дела, требующие активности и бурной деятельности назначьте на первую половину недели. У вас хватит на них сил и энергии.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Все вокруг продолжает ускоряться. Планы, которые вы безуспешно пытались реализовать уже давно, начнут, наконец, приходить в исполнение. Приложите максимум усилий, если хотите, чтобы все получилось. Как в студенчестве: сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка работает на вас. Так вот сейчас как раз время «работы на зачетку».

Раки (22 июня — 22 июля)

Как говорится в грубоватой поговорке: «Как потопаешь, так и полопаешь». Может, она не самая красивая, зато очень жизненная. Чем больше вы трудитесь на благо вашего дела в начале недели, тем приятнее будет видеть результаты. А те Раки, кто работал спустя рукава, окажутся у разбитого корыта. Выбирайте, что вам больше по душе.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы привыкли блистать лично. Но увы, эта неделя к такому не располагает. Зато если вы присмотритесь, вы увидите отличные способы преуспеть, используя не ваши личные возможности, а возможности вашего окружения. У кого-то вы попросите совета, кто-то поможет вам делом, кто-то не откажет в деньгах. Нужно только не теряться.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Трудоголики Девы будут счастливы. Все проблемы и проволочки на работе по большей части разрешатся, вы будете весьма успешны. Вы – как локомотив, который тянет «поезд» прогресса вперед. Сейчас вам по силам и основная работа, и подработки, если такие находятся в поле ваших интересов. В общем, отличная неделя, вам понравится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы займутся тем, что у них получается лучше всего. Превращением несовершенного и грубого мира вокруг в мир прекрасный. Вы окружите себя только красивым и приятным, и подальше от прозы жизни. Кто-то ради этого будет путешествовать, а кто-то, наоборот, засядет дома с семьей. А может быть, и то, и другое по очереди – неделя длинная.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам покажется, что их зажимают в узкие рамки социальных норм. Пару дней вы потерпите, а потом решите, что сдерживаться себя – не царское дело, и горе тому, что отважится сказать вам хоть слово поперек. Вам станет легче, но так вы рискуете испортить отношения со всем светом. Поэтому хотя бы дозируйте свои ядовитые высказывания, когда сообщаете людям, как они ошибаются.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам противопоказана атмосфера всеобщего накала страстей. Поддавшись ее влиянию, обязательно наломаете дров. Поэтому лучшее решение, особенно в начале недели, – уединиться и держаться подальше от всяких нервных товарищей. Хорошо также провести время в кругу семьи, если там никто ругаться не собирается.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги часто говорят, что делу – время, потехе – час. И вы правы. Будни следует посвятить труду, разрешению различных деловых проблем и финансовым вопросам. Астролог Офелия Айн советует искать новые финансовые решения и новые источники дохода. А вот выходные нужны для отдыха, наведения красоты и общения с близкими.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев ничем новым не испугать – вы всегда первые, когда речь идет о прогрессивных методах и новаторских идеях. На этой неделе небесные светила вас поддерживают в этом подходе к самым разным задачам. Но не забывайте опираться на полученный ранее опыт. Пусть это «старое» станет надежным фундаментом для нового.

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