Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля для всех знаков зодиака

Отличные новости! Злокозненный ретроградный Меркурий, который тормозил все дела в предыдущий период, становится, наконец, на «путь истинный» и перестает нам мешать. Многие дела сдвинутся с мертвой точки, да и вообще словно станет легче дышать.

В любви нас ждет романтика, хоть и приправленная иллюзиями, но все равно это весьма приятное время.

Также стоит обращать внимание на мелочи, это поможет составить полную картину и понять то, что прежде было неясным и туманным.

А что ждет каждый конкретный знак Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы окажутся в центре внимания. Не бойтесь этого водоворота событий, не бойтесь разрушать стереотипы и открываться новому.

Любовь

Ваша привлекательность в глазах противоположного пола возрастет многократно. Вполне вероятны и тайные романы, если вас привлекают такие отношения.

Финансы

Внимательно следите за своим кошельком – сколько и на что вы тратите. Если вы проявите чрезмерную щедрость, вами могут заинтересоваться мошенники.

Здоровье

Отнеситесь к своему здоровью серьезно. Если чувствуете, что что-то пошло не так, не тяните до последнего, обращайтесь к специалистам.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам сейчас, как говорится, все по плечу и море по колено. В начале недели вам удастся разрулить важные домашние вопросы, а в середине недели вы не заметите никаких преград в делах и вне дома. Ловите момент и решайте все задачи, которые накопились за последнее время.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов ждет большое количество мелких забот, нужно будет много общаться и проводить переговоры. К середине недели вам все это надоест и захочется свободы. Направьте эту энергию на открытие новых горизонтов, пересмотрите свое отношение к привычным вещам, обращайте внимание на то, что раньше казалось вам незначительным.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам покажется, что кто-то открыл перед ними двери, в которые Близнецы безуспешно стучали последние недели три. Дела пойдут в гору, и это поднимет вам настроение. Правда, если вы делали вид, что реально существующие проблемы не проблемы вовсе, вам все-таки придется обратить на них внимание.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки сосредоточатся на своем внутреннем мире, начнут прислушиваться к себе, чтобы понять, что им на данный момент важнее всего. Во второй половине недели у вас будут легко решаться финансовые вопросы. Также хорошо в это время искать работу или подработку, заниматься покупками.

Львы (23 июля — 22 августа)

В начале недели Львам захочется уединения, тишины и покоя. Если вам удастся посвятить этому время, вы получите мощный заряд энергии. И с середины недели вы будете блистать в любом обществе, где появитесь. Вы будете свободными, яркими и восхитительными. Главное – не потратить на этой волне все деньги.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев ждет эмоциональная разгрузка. Все проблемы, которые валились на вашу голову, вдруг перестанут быть такими глобальными, и вы сумеете довольно легко найти правильные решения. У вас появится время на себя, на какие-то мысли, вы сможете заняться самосовершенствованием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам нужно следить за языком. Сейчас излишняя прямолинейность и какие-то едкие замечания в адрес окружающих воспримутся не как удачная шутка, а как желание обидеть. Будьте осторожнее, старайтесь больше молчать и внимательно слушать, кто и что говорит. Вам может открыться важная информация.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут невероятно убедительны. Если вы хотите продвинуть свою идею на работе, или убедить в чем-то семью, или направить партнера в нужную вам сторону, – сейчас самое время, у вас все получится. А вот искать изъяны в любимом человеке не стоит, лучше устройте романтический вечер для вас обоих на выходных.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, как и многие, смогут, наконец, вдохнуть полной грудью. Вы почувствуете, что можете делать не то, что вы «должны» делать по мнению окружающих, а то, что нравится вам. Астролог Офелия Айн советует обратить внимание на финансовую сторону вещей в начале недели, а ближе к выходным – на семейную жизнь.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, чутко следите за настроением людей, которые играют важную роль в вашей жизни. Так вы сможете улучшить отношения и, возможно, добиться цели, с этими людьми связанной. К концу недели могут всплыть очень любопытные детали, которые откроют вам глаза на одну сложную ситуацию.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Эта неделя – отличное время для изменений в имидже, бьюти-процедур, реализации творческих идей. Вам предстоит пережить много положительных эмоций, неделя обещает быть очень приятной. Исключение составляет суббота – в этот день нужно проявить большую осторожность, чтобы не получить травму и не вляпаться в другие неприятности.

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